Грядет ли распад НАТО или же Альянс готовится к полноценной войне с Беларусью и Россией? О том, как европейским элитам стало тошно прислуживать и почему новый президент Соединенных Штатов такое подобострастие может не оценить, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить».

Константин Придыбайло, специальный корреспондент Russia Today:

Надо, конечно, понимать, что нет ни одного политика в мире, который пришел бы к власти в США, Франции, Германии, где угодно, который бы занял «пронашу» позицию. Они все, самый нормальный политик вообще в любой точке мира, – это тот, который про свое государство.

И Макрон на данный момент как раз таки пытается перехватить инициативу, потому что Европейский союз – это сейчас нечто протухающее прямо на глазах. Большие вопросы возникли, когда случился Brexit, и Brexit прошел мгновенно по большому счету, с точки зрения именно исторического экскурса. Это произошло мгновенно, и Великобритания прекрасно себя чувствует, выйдя из Европейского союза. Но относительно того, насколько она может себя сейчас хорошо чувствовать.

И кто конкурент у Макрона на данный момент? Это Шольц, который в принципе никому не интересен. Это такой, сейчас в интернете есть понятие, скуф. Это такой лысый, пухленький дядька, который потерял уже в том числе политическое либидо. Это не конкурент для Макрона, хотя у Макрона тоже есть свои интересные истории с женой, но не будем про это, другая программа. Макрон как раз сейчас пытается захватить это лидерство, потому что конкуренции нет. Сильная немецкая политика была задушена. На Меркель имеется огромное количество компромата, поэтому Меркель вынуждена была пойти на, условно, Минские соглашения, пойти на то, на что она пошла в конце своей карьеры. И сейчас Макрон единственный, кто, если возьмет инициативу в свои руки, может стать лидером объединенных групп.