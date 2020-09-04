Вячеслав Данилович: важно, чтобы общество не раскалывалось, и интеллигенция не должна провоцировать этот раскол
Новости Беларуси. Человек, относящийся к интеллигенции, должен осознавать свою роль в обществе, чувствовать ответственность за свою позицию и поступки. Такое мнение было озвучено во время круглого стола, который состоялся в пресс-центре БЕЛТА, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тема разговора – «Белорусская интеллигенция в испытаниях времени». К дискуссии подключились ученые, журналисты, исследователи культуры и языка Беларуси, представители духовенства. Творческие люди для многих служат ориентиром, потому у интеллигенции, публициста, выражающего и выносящего на обсуждение общественности определенное мнение, должно еще быть и понимание высокой ответственности, – подчеркнули участники встречи.
Вячеслав Данилович, директор института истории НАН Беларуси:
Настоящий интеллигент, по моему глубокому убеждению, – это человек, который прежде всего патриот. И, несмотря на различные политические, культурные, религиозные предпочтения, умеет анализировать ситуацию, включать, па-беларуску кажучы, розум. Именно не как сумму знаний, а умение разобраться в ситуации, которая происходит, что за ситуация несет твоей стране. Если ты патриот, ты увидь то, к чему может привести то, что осуществляется, например, в текущий момент в Беларуси, чем это может закончиться для нашего государства и народа.
Человек понимает важность того, что он является интеллигентом, что на него смотрят другие люди. Несет ответственность прежде всего внутреннюю за свои действия и поступки. Очень важно, чтобы общество не раскалывалось, и интеллигенция не должна провоцировать этот раскол. Это не значит, что все должны думать одинаково и идти только в одну сторону в культурном и любом другом каком-то плане. Плюрализм мнений должен быть в любом обществе. Но прежде всего надо быть патриотом своей страны и думать о стране. Умение отвлечься, откинуть какие-то эгоистичные узкие устремления или себя как человека, представителя определенной творческой или не творческой интеллигенции. Умение откинуть эти эгоистические составляющие и подумать о народе в целом и о государстве.