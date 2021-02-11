«Слышала выступление Президента нашей страны. Мне приятна его забота». Белорусы о ВНС. 10 мнений

Новости Беларуси. Затронутые на VI Всебелорусском народном собрании темы нашли отклики не только у тех, кто стал участником масштабного форума, но и у обычных жителей, которые следили за выступлением Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О социально значимых вопросах в интервью нашим коллегам высказывались сегодня простые белорусы: бесплатная вакцинация граждан, благоустройство и наведение порядка во дворах, воспитание подрастающего поколения. «Категорически отрицаю все шествия, поддерживаю Президента». Белорусы о выступлении Александра Лукашенко на ВНС

Особо впечатлило предложение по пенсионной реформе. Честно говоря, мы не задумывались об этом. Сегодня мы молодежь, мы молодые. Завтра мы, в принципе, уже пожилого возраста. Накопительная система – это система бонусов. К этому приходят все постепенно. В принципе, почему нет. Я, например, хочу уже сейчас накапливать на свое будущее, на свою беззаботную старость. Почему нет? Перерасчёт пенсий и программы долголетия. Какой будет госполитика в отношении пожилых белорусов?

Мне импонирует проект «Здоровая нация». Я считаю, что это будет плюсом как для населения, пациентов, так и для врачей. Я как будущий молодой специалист считаю, что это даст нам, врачам, возможность для реализации полной и точной диагностики всех заболевай и своевременного лечения.

То, что когда-то, скажем, лет 20 назад, надо было в Минск ехать для того, чтобы пройти определенные виды исследований, сегодня это есть в крупных районных центрах, в межрайонных центрах. Во-первых, сам подход по созданию межрайонных центров – это очень прогрессивно. Когда плечо доступа 60 километров, а не 250, это говорит о многом.

Среди вопросов, рассматриваемых сегодня на народном собрании, меня заинтересовало предложение о предоставлении пенсии матерям, которые воспитали четверых и более детей. Я считаю, что это предложение справедливое, оно имеет место и должно быть. Потому что материнство – это в первую очередь очень ответственный и самый тяжелый труд. Мать воспитывает не только человека, она воспитывает гражданина своей страны. И если она смогла поднять на ноги, воспитать четверых, а то и более, детей, то она достойна и заслуживает хорошую пенсию.

Меня особо затронула тема спорта – о том, что глава государства поддерживает спорт. В частности, он затронул тему строительства в малых населенных пунктах спортивных объектов. Это очень отрадно, потому что сам я родом из маленького городка. И это действительно приятно, потому что молодежи будет чем заняться.

Даже в моем университете недавно открылся спортивный комплекс. В принципе, это более чем хорошо. Я сам занимаюсь иногда. Я считаю, что это замечательно. Мало спорта никогда не бывает, то есть остаются арены, которые не так сильно развиты, и наверняка это имеет смысл и значение.

Самое важное сегодня – это, конечно, образование и воспитание патриотическое, которое должно стабилизировать общество. Категорически отрицаю все эти шествия, поддерживаю Президента.

Самое приятное, что может быть для педагогов в настоящее время – это сокращение документооборота, потому что действительно много иногда ненужных бумаг мы заполняем, делаем. И радует то, что акцент сделан именно в этом направлении.

Я полностью согласен с Президентом насчет того, что оставляем русский язык. Потому что у нас должно быть право выбирать, общаться на белорусском языке или на русском. Тем более, у нас основным до сих пор экономическим партнером является Россия, мы тесно с ней связаны.