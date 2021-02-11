Делегат ВНС: один из важнейших моментов – это перераспределение властных полномочий в пользу местных органов власти
Новости Беларуси. Во Дворце спорта 11 февраля пройдет гала-концерт для делегатов Всебелорусского собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для гостей подготовили выступление мастеров искусств и звезд эстрады. Кульминацией действа станет расцвет древа жизни, символизирующего белорусский народ.
К этому моменту у делегатов форума была возможность в неформальной обстановке обсудить главные посылы, прозвучавшие на собрании. Итак, какие мысли высказывают делегаты в кулуарах?
На прямую связь со студией из Дворца спорта вышел корреспондент Дмитрий Боярович.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Кульминацией шоу, по задумке организаторов, станет расцвет древа жизни, которое будет состоять из гербов городов – а их, кстати, больше ста. Оно будет символизировать белорусский народ и единство.
Время перед концертом делегаты ВНС используют, чтобы пообщаться в неформальной обстановке. Если не без галстуков, то уже в более расслабленном, вечернем режиме.
Дмитрий Боярович:
Какие у вас впечатления от первого дня ВНС?
Николай Матюк, председатель Белорусского профессионального союза работников транспорта и коммуникаций:
Настроение замечательное, эмоции переполняют, потому что сегодня значимое событие для развития нашей страны. Мы определяем основные направления развития народного хозяйства Республики Беларусь. С большим, объемным докладом выступил глава государства Александр Григорьевич Лукашенко, который осветил все направления развития страны. Мы за единую страну, за процветающую. У нас выбрана правильная модель развития – мы социально направленное государство, это мы и подтверждаем.
Дмитрий Боярович:
А что в сфере транспорта, вашей сфере, вы подчеркнули? За что, так сказать, агитировали, что предлагали?
Николай Матюк:
Очень важно, чтобы продолжала развиваться дорожная отрасль страны, авиация, речной флот и железная дорога. Так и будет продолжаться, мы в этом уверены. Мы за единую Беларусь, процветающую и развивающуюся в нужном направлении.
Одна из главных новостей первого дня ВНС – предполагаемый проект Конституции, которая, возможно, будет вынесена на народный референдум в начале 2022 года. За ВНС, возможно, закрепят статус конституционного органа.
Дмитрий Боярович:
Какие ваши впечатления от первого дня ВНС? Что вы думаете по поводу таких политических возможных изменений в стране?
Ярослав Алексеев, студент Академии управления, посол ЦУР:
Во-первых, быть делегатом ВНС очень почетно. Тем более, быть членом президиума этого по-настоящему культового события. Что же касается изменений в Конституцию, мы действительно обсуждали это. Наверное, один из важнейших моментов – это перераспределение властных полномочий в пользу местных органов власти. Я считаю это правильным, я сам родился в Полоцке, это малый город. И считаю, что местные органы управления и самоуправления лучше знают на своем локальном уровне, какие есть проблемы у региона, смогут более эффективно их решать.
Что касается ВНС как конституционного органа, я считаю, так как Всебелорусское народное собрание – это в первую очередь собрание народа белорусского, то решать этот вопрос должен также народ на республиканском референдуме.
VI Всебелорусское народное собрание продолжится 12 февраля.