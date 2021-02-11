Делегат ВНС: один из важнейших моментов – это перераспределение властных полномочий в пользу местных органов власти

Новости Беларуси. Во Дворце спорта 11 февраля пройдет гала-концерт для делегатов Всебелорусского собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для гостей подготовили выступление мастеров искусств и звезд эстрады. Кульминацией действа станет расцвет древа жизни, символизирующего белорусский народ. К этому моменту у делегатов форума была возможность в неформальной обстановке обсудить главные посылы, прозвучавшие на собрании. Итак, какие мысли высказывают делегаты в кулуарах? На прямую связь со студией из Дворца спорта вышел корреспондент Дмитрий Боярович.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Кульминацией шоу, по задумке организаторов, станет расцвет древа жизни, которое будет состоять из гербов городов – а их, кстати, больше ста. Оно будет символизировать белорусский народ и единство. Время перед концертом делегаты ВНС используют, чтобы пообщаться в неформальной обстановке. Если не без галстуков, то уже в более расслабленном, вечернем режиме.

Дмитрий Боярович:

Какие у вас впечатления от первого дня ВНС? Николай Матюк, председатель Белорусского профессионального союза работников транспорта и коммуникаций:

Настроение замечательное, эмоции переполняют, потому что сегодня значимое событие для развития нашей страны. Мы определяем основные направления развития народного хозяйства Республики Беларусь. С большим, объемным докладом выступил глава государства Александр Григорьевич Лукашенко, который осветил все направления развития страны. Мы за единую страну, за процветающую. У нас выбрана правильная модель развития – мы социально направленное государство, это мы и подтверждаем. Дмитрий Боярович:

А что в сфере транспорта, вашей сфере, вы подчеркнули? За что, так сказать, агитировали, что предлагали? Николай Матюк:

Очень важно, чтобы продолжала развиваться дорожная отрасль страны, авиация, речной флот и железная дорога. Так и будет продолжаться, мы в этом уверены. Мы за единую Беларусь, процветающую и развивающуюся в нужном направлении. Одна из главных новостей первого дня ВНС – предполагаемый проект Конституции, которая, возможно, будет вынесена на народный референдум в начале 2022 года. За ВНС, возможно, закрепят статус конституционного органа.