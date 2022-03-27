Вячеслав Данилович: смогли сохранить своё право жить на этой земле и развиваться, как считаем нужным

Анастасия Ярощик-Корниенко о проявлениях современного национализма и как нам с этим жить и бороться.

Как могло получиться, что в XXI веке идеи национализма опять поднимают голову? И речь не только об Украине. В соседней Латвии каждый год маршируют бывшие эсэсовцы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя бывших, в этом случае, наверное, не бывает. Их преступления без срока давности. А на неделе список коллаборационистов Латышского легиона СС пополнился еще 154 именами. Такой доклад опубликовал наш фонд «Историческая память».

Нюансы гибели белорусской Хатыни особо не афишировали, все-таки победа в Великой Отечественной войне – дело общее, и нам строить интеграционные связи. Но реалии оказались, куда сложнее. А в них необходимо самим делать все возможное, чтобы уберечь будущие поколения от трансформации памяти.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Мы живем на геополитическом перекрестке. И тысячелетиями наши предки сталкивались с различными войнами и военными конфликтами. И смогли только благодаря духовной силе и стойкости сохранить свое право жить на этой земле и развиваться так, как мы считаем нужным. А не кто-то извне пытается нам указывать.

Беларусь помнит и будет помнить и беречь свою историю, своих героев. День памяти хатынских сестер 22 марта неизменно вписан в скорбный календарь поколений белорусов.

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