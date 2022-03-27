«Потом мы начинаем рассказывать, что партизаны хуже немцев». В книге по истории Украины Бандеру выдают за героя

Как могло получиться, что в XXI веке идеи национализма опять поднимают голову? И речь не только об Украине. В соседней Латвии каждый год маршируют бывшие эсэсовцы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя бывших, в этом случае, наверное, не бывает. Их преступления без срока давности. А на неделе список коллаборационистов Латышского легиона СС пополнился еще 154 именами. Такой доклад опубликовал наш фонд «Историческая память». Анастасия Ярощик-Корниенко о проявлениях современного национализма и как нам с этим жить и бороться.