«Потом мы начинаем рассказывать, что партизаны хуже немцев». В книге по истории Украины Бандеру выдают за героя
Как могло получиться, что в XXI веке идеи национализма опять поднимают голову? И речь не только об Украине. В соседней Латвии каждый год маршируют бывшие эсэсовцы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя бывших, в этом случае, наверное, не бывает. Их преступления без срока давности. А на неделе список коллаборационистов Латышского легиона СС пополнился еще 154 именами. Такой доклад опубликовал наш фонд «Историческая память».
Анастасия Ярощик-Корниенко о проявлениях современного национализма и как нам с этим жить и бороться.
Накануне в Сети появились фото книги по истории Украины, которую изучают в школе. В детской книжке в качестве героев выставлены Бандера и прочие лидеры националистического движения. А ведь все начинается с тех самых попыток переосмыслить историю, поменять местами победителей и побежденных в Великой Отечественной войне.
«Америка сразу взяла курс на сотрудничество». Как формировался национализм в Украине? Читать здесь.
Григорий Пернавский, главный редактор издательства «Пятый Рим» (Россия):
То самое окошко Овертона, да. Сначала мы говорим, что люди, безвинные совершенно люди, которых уничтожили немцы, сами виноваты. Потом мы начинаем рассказывать, что партизаны хуже немцев. Потом начинаем рассказывать, что немцы пришли освобождать и дальше уже появляется первая татуировочка, появляется какой-нибудь персонаж типа Шухевича, который на самом деле герой. И прочее. Разложение идет таким образом. Просто еще раз говорю, что мы сейчас в Украине видим воплощение того, чем это все заканчивается.
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