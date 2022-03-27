Киреев: «В политику начали проникать фанаты и Третьего Рейха, и Бандеры, и Шухевича»

Как могло получиться, что в XXI веке идеи национализма опять поднимают голову? И речь не только об Украине. В соседней Латвии каждый год маршируют бывшие эсэсовцы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя бывших, в этом случае, наверное, не бывает. Их преступления без срока давности. А на неделе список коллаборационистов Латышского легиона СС пополнился еще 154 именами. Такой доклад опубликовал наш фонд «Историческая память».

«Америка сразу взяла курс на сотрудничество». Как формировался национализм в Украине? Читать здесь.

Владимир Киреев, политолог (Россия):

Появились неонацистские организации. В политику начали проникать фанаты и Третьего Рейха, и Бандеры, и Шухевича. Но настоящий звездный час для неонацизма в Украине произошел в 2014 году, когда полк «Азов», в начале еще батальон «Азов», и, так называемые, нацбатальоны начали проникновение в структуры МВД и Минобороны. Кроме того, большое количество организаций, которые не интегрировались в вооруженные силы, но продолжали свое существование и продолжали набор участников. К ним пошло финансирование со стороны и Соединенных Штатов, и Западной Европы. Превратили ее в инструмент своей и пропаганды, инструмент политики, чтобы сломать это интеграционное объединение восстановления советского пространства, которое возникло на базе ОДКБ и ЕАЭС. И американцы очень сильного боялись этого.

Наша миссия, наша задача сейчас – остановить эту опасную тактику, опасную стратегию.

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