79 лет со дня трагедии в Хатыни. Почему Европа теряет память о ВОВ?

Новости Беларуси. На неделе белорусы вспоминали скорбную дату – 79 лет назад в Хатыни произошла трагедия, говорить о которой нелегко и сейчас, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вместе с деревней немецкие войска заживо сожгли 149 местных жителей, среди которых были дети, старики и женщины.

В мировом сознании Хатынь – больше, чем место скорби. Это символ массового уничтожения нацистами мирного населения на всей территории Советского Союза. Только в Беларуси фашисты сожгли вместе с жителями 628 деревень. От рук оккупантов погибли более 2 миллионов человек. Многие были жестоко убиты и замучены в концлагерях. Стереть такое из коллективной памяти практически невозможно, хотя сегодня многие стараются сделать это. Как в той же Польше, в которой, кстати, даже эпидемия коронавируса не смогла остановить снос советских памятников.

Со своей историей Польша воюет безжалостно и беспощадно. Впрочем, такое ощущение, что и в других странах начинают терять память. Происходит это даже там, где совсем не ждали.