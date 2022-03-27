79 лет со дня трагедии в Хатыни. Почему Европа теряет память о ВОВ?
Новости Беларуси. На неделе белорусы вспоминали скорбную дату – 79 лет назад в Хатыни произошла трагедия, говорить о которой нелегко и сейчас, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вместе с деревней немецкие войска заживо сожгли 149 местных жителей, среди которых были дети, старики и женщины.
В мировом сознании Хатынь – больше, чем место скорби. Это символ массового уничтожения нацистами мирного населения на всей территории Советского Союза. Только в Беларуси фашисты сожгли вместе с жителями 628 деревень. От рук оккупантов погибли более 2 миллионов человек. Многие были жестоко убиты и замучены в концлагерях. Стереть такое из коллективной памяти практически невозможно, хотя сегодня многие стараются сделать это. Как в той же Польше, в которой, кстати, даже эпидемия коронавируса не смогла остановить снос советских памятников.
Со своей историей Польша воюет безжалостно и беспощадно. Впрочем, такое ощущение, что и в других странах начинают терять память. Происходит это даже там, где совсем не ждали.
Это открытие мемориального комплекса Тростенец, где в годы войны был организован концлагерь. По последним данным, там погибли больше 500 тысяч мирных жителей, в основном это евреи из Западной Европы. На торжественной церемонии – президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Его речь тогда запомнилась многим. Эмоционально европейский чиновник вспоминал тяготы послевоенного детства и просил прощения за ошибки своих предков, мол, такого повториться не может. Нацизму нет места в современном мире.
Но прошло совсем немного времени, и сейчас из Германии приходят другие вести. Так, на неделе стало известно, что ФРГ снабжало ракетами, пулеметами и патронами Украину, где свастику рисуют прямо на офисе президента, героями для школьников становятся бандеровцы, а русским быть хуже, чем нацистом. Европа ничего не замечает или, скорее, делает вид. Но сейчас происходит что-то поистине странное, если даже фонд мира на войну Украине выделяет миллиард евро.
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