«Убивают всех, кто им пытается противостоять». Шатько о методах националистов

Как могло получиться, что в XXI веке идеи национализма опять поднимают голову? И речь не только об Украине. В соседней Латвии каждый год маршируют бывшие эсэсовцы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя бывших, в этом случае, наверное, не бывает. Их преступления без срока давности. А на неделе список коллаборационистов Латышского легиона СС пополнился еще 154 именами. Такой доклад опубликовал наш фонд «Историческая память». Анастасия Ярощик-Корниенко о проявлениях современного национализма и как нам с этим жить и бороться.

И вот уже украинский телеведущий заявляет, что готов истреблять детей лично. И, чтобы усилить этот градус ненависти, приводит в пример слова нацистского преступника Адольфа Эйхмана, который виновен в гибели миллионов евреев. И пусть на следующий день звучали извинения, но осадок остался. А вот что останется от городов, которые сегодня подвергаются атакам, – большой вопрос. «Америка сразу взяла курс на сотрудничество». Как формировался национализм в Украине? Читать здесь.