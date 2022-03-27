«Убивают всех, кто им пытается противостоять». Шатько о методах националистов
Как могло получиться, что в XXI веке идеи национализма опять поднимают голову? И речь не только об Украине. В соседней Латвии каждый год маршируют бывшие эсэсовцы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя бывших, в этом случае, наверное, не бывает. Их преступления без срока давности. А на неделе список коллаборационистов Латышского легиона СС пополнился еще 154 именами. Такой доклад опубликовал наш фонд «Историческая память».
Анастасия Ярощик-Корниенко о проявлениях современного национализма и как нам с этим жить и бороться.
И вот уже украинский телеведущий заявляет, что готов истреблять детей лично. И, чтобы усилить этот градус ненависти, приводит в пример слова нацистского преступника Адольфа Эйхмана, который виновен в гибели миллионов евреев. И пусть на следующий день звучали извинения, но осадок остался. А вот что останется от городов, которые сегодня подвергаются атакам, – большой вопрос.
«Америка сразу взяла курс на сотрудничество». Как формировался национализм в Украине? Читать здесь.
Александр Шатько, заместитель председателя Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Когда националисты уничтожают всю инфраструктуру, когда убивают всех, кто им пытается противостоять – это как раз фашистские способы и методы: оставить за собой выжженную землю, чтобы потом людям было как можно тяжелее возрождаться на этих территориях.
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