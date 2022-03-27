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«Америка сразу взяла курс на сотрудничество». Как формировался национализм в Украине?

27 марта 2022 18:51
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Как могло получиться, что в XXI веке идеи национализма опять поднимают голову? И речь не только об Украине. В соседней Латвии каждый год маршируют бывшие эсэсовцы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя бывших, в этом случае, наверное, не бывает. Их преступления без срока давности. А на неделе список коллаборационистов Латышского легиона СС пополнился еще 154 именами. Такой доклад опубликовал наш фонд «Историческая память».

«Америка сразу взяла курс на сотрудничество». Как формировался национализм в Украине?-1

Эксперты установили, что пособники нацистов живут в 10 странах. Больше всего их в США, Австралии и Латвии. Но свои корни они пустили намного дальше. Так выяснилось, что сын офицера СС, британский генерал латышского происхождения Янис Кажоциньш, возглавлял основную спецслужбу Латвии, а сейчас он – советник президента по нацбезопасности. Вот такие в Риге генералы.

Анастасия Ярощик-Корниенко о проявлениях современного национализма и как нам с этим жить и бороться.

Хатынь. Этого места нет ни на одной карте мира. Его стерли с лица земли, зверски выжгли вместе со всеми жителями.

Это дело рассекретили в начале 1990-х. И пусть карандашом, но четко и ясно написано, что происходило в тот злополучный день.

«Америка сразу взяла курс на сотрудничество». Как формировался национализм в Украине?-4

Палачи собрали всех жителей в одном сарае, закрыли ворота, а потом зажгли его в нескольких местах. Когда сарай горел полным пламенем фашисты открыли ворота. Обгоревшие люди стали убегать, но палачи начали их расстреливать из пулемета.

«Америка сразу взяла курс на сотрудничество». Как формировался национализм в Украине?-7

Из воспоминаний Софьи Яскевич:
Обгоревшие трупы, как снопы, лежали один на одном. Мой отец, Антон Яскевич, был еще живой. Но весь обгоревший, черный, с перебитыми ногами. Его даже невозможно было на руки взять живого куска кожи не было. Это были последние минуты его жизни. Сестры, Ванда с Надей, вместе лежали. Мама, видимо, в последние минуты изо всей силы прижимала к себе самого младшего нашего братика Владика. Их вместе нашли. Жена моего брата Вера обнимала своего новорожденного сына Толика. Это и был мой племянник. Его светлая душа пожила на этом свете немного всего неделю. Знаете, что удивило? Преданность скотины. Говорят, что петух и собаки из-под горящего сарая не убежали. Петух пел, а собаки разрывались от лая.

Кто совершил это нечеловеческое преступление?

«Америка сразу взяла курс на сотрудничество». Как формировался национализм в Украине?-10

Вячеслав Селеменев, ведущий научный сотрудник Национального архива Беларуси:
118-й батальон. Это батальон, который был сформирован в Украине в конце 1942 года. Там были организации украинских националистов и, так называемый, Буковинский курень. Там были военнопленные советские офицеры, украинцы. Тем более руководили операцией немцы.

«Америка сразу взяла курс на сотрудничество». Как формировался национализм в Украине?-13

К 1942 году было большое количество формирований украинских националистов, возглавляемых разными личностями. Но за организациями закрепилось с тех пор название «бандеровцы». Само слово – это калька с немецких внутренних документов. И хотя вся современная украинская идеология построена на том, что эти группы были независимые и действовали в интересах своей страны, но провозглашенную самостоятельность они сохраняли лишь до определенного момента.

«Америка сразу взяла курс на сотрудничество». Как формировался национализм в Украине?-16

Вячеслав Селеменев:
Бандера сидел в лагере, а потом уже только в 1944, в конце войны, немцы стали его использовать для борьбы с Советским Союзом. В 1943 создают организацию УПА – Украинская повстанческая армия. У них практически ни одной операции в отношении немцев не было за время своей войны. А сейчас украинцы говорят, что УПА вело активную борьбу с немецкими оккупантами. Не вело оно никогда.

«Америка сразу взяла курс на сотрудничество». Как формировался национализм в Украине?-19

И эта продуманная часть гитлеровской национальной политики. Перед оккупантами была задача: в максимально короткий срок перессорить народы Советского союза. Поэтому к акциям уничтожения активно привлекались латышские, литовские, украинские и иные национальные формирования. Посеять ненависть за счет грабежей и массовых убийств, чтобы впоследствии эти народы никогда не смогли объединиться. Эксперты фонда «Историческая память» устанавливают все новые и новые имена тех, кто был в числе карательных отрядов. В очередном списке 154 фамилии.

Историки и архивисты обнародовали список Латышского легиона СС. Чем он занимался и где живут его участники сейчас? Читайте здесь.

Они разлетелись по всему миру как семена, которые, к сожалению, дали всходы.

«Америка сразу взяла курс на сотрудничество». Как формировался национализм в Украине?-22

Вячеслав Селеменев:
Коллаборанты наиболее известные, где они оказались после войны? В Соединенных Штатах. Дело в том, что Америка сразу взяла курс на сотрудничество.

«Америка сразу взяла курс на сотрудничество». Как формировался национализм в Украине?-25

Американская разведка подробно изучила немецкие методы работы с нацбатальонами. Еще тогда, в пятидесятые, сами пытались организовать националистическое подполье и подрывные действия внутри Советского Союза. Известный факт – заброска парашютистов на территорию БССР в 1952 году и задержание «налибокской четверки».

Отсюда и новые красивые легенды о самостоятельности националистов, которые ранее работали с немцами. Еще с 1990-х запущен процесс отбеливания и героизации карателей.

Киреев: «В политику начали проникать фанаты и Третьего Рейха, и Бандеры, и Шухевича. Подробнее.

«Америка сразу взяла курс на сотрудничество». Как формировался национализм в Украине?-28

Вячеслав Селеменев:
В составе 118 батальона служили члены Буковинского националистического куреня. Сегодня в Черновцах этому Буковинскому куреню установлен памятник, как выдающимся украинским борцам.

«Америка сразу взяла курс на сотрудничество». Как формировался национализм в Украине?-31

Владимир Симиндей, руководитель исследовательских программ Фонда «Историческая память» (Россия):
Именно в 1990-е годы в Латвии был торжественно на братском кладбище в Риге перезахоронен генерал-инспектор латышского легиона СС, группенфюрер СС Бангерскис, перезахоронен военный преступник Янис Цирулис, убийца людей в Жестяной горке. Была принята соответствующая декларация сейма в 1998-м. Она не отменена и на сегодняшний день формально является действующим документом. Сегодня, в 2022 году, мэр города Риги официально заявил, что он запрещает праздновать 9 Мая в Риге.

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# История # общество # Анастасия Ярощик-Корниенко # Вячеслав Селеменев # Владимир Симиндей # Степан Бандера # Фотофакт

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