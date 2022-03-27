«Америка сразу взяла курс на сотрудничество». Как формировался национализм в Украине?

Как могло получиться, что в XXI веке идеи национализма опять поднимают голову? И речь не только об Украине. В соседней Латвии каждый год маршируют бывшие эсэсовцы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя бывших, в этом случае, наверное, не бывает. Их преступления без срока давности. А на неделе список коллаборационистов Латышского легиона СС пополнился еще 154 именами. Такой доклад опубликовал наш фонд «Историческая память».

Эксперты установили, что пособники нацистов живут в 10 странах. Больше всего их в США, Австралии и Латвии. Но свои корни они пустили намного дальше. Так выяснилось, что сын офицера СС, британский генерал латышского происхождения Янис Кажоциньш, возглавлял основную спецслужбу Латвии, а сейчас он – советник президента по нацбезопасности. Вот такие в Риге генералы. Анастасия Ярощик-Корниенко о проявлениях современного национализма и как нам с этим жить и бороться. Хатынь. Этого места нет ни на одной карте мира. Его стерли с лица земли, зверски выжгли вместе со всеми жителями. Это дело рассекретили в начале 1990-х. И пусть карандашом, но четко и ясно написано, что происходило в тот злополучный день.

Палачи собрали всех жителей в одном сарае, закрыли ворота, а потом зажгли его в нескольких местах. Когда сарай горел полным пламенем фашисты открыли ворота. Обгоревшие люди стали убегать, но палачи начали их расстреливать из пулемета.

Из воспоминаний Софьи Яскевич:

Обгоревшие трупы, как снопы, лежали один на одном. Мой отец, Антон Яскевич, был еще живой. Но весь обгоревший, черный, с перебитыми ногами. Его даже невозможно было на руки взять – живого куска кожи не было. Это были последние минуты его жизни. Сестры, Ванда с Надей, вместе лежали. Мама, видимо, в последние минуты изо всей силы прижимала к себе самого младшего нашего братика – Владика. Их вместе нашли. Жена моего брата Вера обнимала своего новорожденного сына Толика. Это и был мой племянник. Его светлая душа пожила на этом свете немного – всего неделю. Знаете, что удивило? Преданность скотины. Говорят, что петух и собаки из-под горящего сарая не убежали. Петух пел, а собаки разрывались от лая. Кто совершил это нечеловеческое преступление?

Вячеслав Селеменев, ведущий научный сотрудник Национального архива Беларуси:

118-й батальон. Это батальон, который был сформирован в Украине в конце 1942 года. Там были организации украинских националистов и, так называемый, Буковинский курень. Там были военнопленные советские офицеры, украинцы. Тем более руководили операцией немцы.

К 1942 году было большое количество формирований украинских националистов, возглавляемых разными личностями. Но за организациями закрепилось с тех пор название «бандеровцы». Само слово – это калька с немецких внутренних документов. И хотя вся современная украинская идеология построена на том, что эти группы были независимые и действовали в интересах своей страны, но провозглашенную самостоятельность они сохраняли лишь до определенного момента.

Вячеслав Селеменев:

Бандера сидел в лагере, а потом уже только в 1944, в конце войны, немцы стали его использовать для борьбы с Советским Союзом. В 1943 создают организацию УПА – Украинская повстанческая армия. У них практически ни одной операции в отношении немцев не было за время своей войны. А сейчас украинцы говорят, что УПА вело активную борьбу с немецкими оккупантами. Не вело оно никогда.

И эта продуманная часть гитлеровской национальной политики. Перед оккупантами была задача: в максимально короткий срок перессорить народы Советского союза. Поэтому к акциям уничтожения активно привлекались латышские, литовские, украинские и иные национальные формирования. Посеять ненависть за счет грабежей и массовых убийств, чтобы впоследствии эти народы никогда не смогли объединиться. Эксперты фонда «Историческая память» устанавливают все новые и новые имена тех, кто был в числе карательных отрядов. В очередном списке 154 фамилии. Историки и архивисты обнародовали список Латышского легиона СС. Чем он занимался и где живут его участники сейчас? Читайте здесь. Они разлетелись по всему миру как семена, которые, к сожалению, дали всходы.

Вячеслав Селеменев:

Коллаборанты наиболее известные, где они оказались после войны? В Соединенных Штатах. Дело в том, что Америка сразу взяла курс на сотрудничество.

Американская разведка подробно изучила немецкие методы работы с нацбатальонами. Еще тогда, в пятидесятые, сами пытались организовать националистическое подполье и подрывные действия внутри Советского Союза. Известный факт – заброска парашютистов на территорию БССР в 1952 году и задержание «налибокской четверки». Отсюда и новые красивые легенды о самостоятельности националистов, которые ранее работали с немцами. Еще с 1990-х запущен процесс отбеливания и героизации карателей. Киреев: «В политику начали проникать фанаты и Третьего Рейха, и Бандеры, и Шухевича. Подробнее.