«Вы знаете район?» О чём Президент разговаривал с новым председателем Пинского горисполкома
Новости Беларуси. Новые руководители в местной вертикали, посольствах и на крупнейшем фармацевтическом предприятии. Президент 18 июня принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из Бреста курсом на юго-восток Брестской же области отправляется Валерий Ребковец. Он отныне в кресле председателя Пинского горисполкома. И на него глава государства отдельно обратит внимание.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Из Бреста идет в Пинск в добровольном порядке или в принудительном, или добровольно-принудительном?
Валерий Ребковец, председатель Пинского горисполкома:
Долго думал, это моя родина. Но на сегодня...
– Вы родились там, да?
– В районе родился, работал 12 лет председателем райисполкома.
– То есть вы знаете район?
– Район и город там отдельно.
– Да, я понимаю.
– Да.
– Но какие там были проблемы – они никуда не делись, наверное, на 25-30 % они остались и вы должны их увидеть и решить. Пинск для нас очень важный город, на особом контроле.
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