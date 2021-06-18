«Вы знаете район?» О чём Президент разговаривал с новым председателем Пинского горисполкома

Новости Беларуси. Новые руководители в местной вертикали, посольствах и на крупнейшем фармацевтическом предприятии. Президент 18 июня принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из Бреста курсом на юго-восток Брестской же области отправляется Валерий Ребковец. Он отныне в кресле председателя Пинского горисполкома. И на него глава государства отдельно обратит внимание.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Из Бреста идет в Пинск в добровольном порядке или в принудительном, или добровольно-принудительном?

Валерий Ребковец, председатель Пинского горисполкома:

Долго думал, это моя родина. Но на сегодня...

– Вы родились там, да?

– В районе родился, работал 12 лет председателем райисполкома.

– То есть вы знаете район?

– Район и город там отдельно.

– Да, я понимаю.

– Да.

– Но какие там были проблемы – они никуда не делись, наверное, на 25-30 % они остались и вы должны их увидеть и решить. Пинск для нас очень важный город, на особом контроле.

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