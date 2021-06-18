Президент Беларуси: «Тысячи голов молодняка гибнут из-за безответственности руководителей и специалистов»

Итак, работы в регионах всегда хватало. Тем более, речь идет о тех районах страны, что под знаком «сельскохозяйственные». А наш Президент, как человек, глубоко погруженный в специфику этого направления, постоянно отрасль держит на контроле. Вот и сегодня, так сказать, памятку перед выходом в новом рабочем амплуа получили и назначенцы. На что обратить внимание? Падеж скота – об этом говорится постоянно. И на совещаниях по развитию АПК, и во время выездных командировок Президента в регионы. Допустить такое, значит, получить «промах» в трудовую. Здесь же еще одна проблема – состояние техники аграриев. Надо максимально приложить все усилия, чтоб продлить жизнь тому же комбайну. Закупать новые каждый год никто не собирается. Ну, а если все же собирается, то ответить придется: зачем?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы в основном будете работать в сельскохозяйственных районах, основой которых является сельское хозяйство. Поэтому обратите на это самое серьезное внимание и прежде всего на исполнительскую дисциплину. Мы научились сеять, убирать, растить, а вот дисциплина порой губит все. И советую вам, чтобы у нас с вами и у вас с вашими руководителями установились хорошие отношения, обратить внимание на падеж скота. Это недопустимо.

Тысячи голов молодняка гибнут из-за безответственности руководителей и специалистов на местах. Плохо работаем по сохранности техники. Это потому, что она бесплатно достается многим: «Деньги дали, давай, 100 комбайнов закупи». Через два года на этот комбайн страшно смотреть. А ведь стоит он немало. И 300 тысяч долларов (чуть меньше, чуть больше), и по 500 тысяч долларов. Это огромные деньги для сельскохозяйственных предприятий и для страны. Поэтому дисциплина и еще раз дисциплина. Не будет дисциплины – толку не будет.

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