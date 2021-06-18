В Беларуси открыли национальную школу пилотов. Рассказываем, как туда можно попасть

Новости Белоруси. 18 июня официально открыта национальная школа пилотов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На аэродром на базе Минского аэроклуба ДОСААФ прибыли два венгерских самолета, на которых будут проходить обучения курсанты – будущие пилоты гражданской авиации. Новую специальность открывает профильная академия. Первый набор на бюджет – 8 человек. Абитуриентам предстоит выдержать испытания по предметам, а так же проявить себя в физической подготовке: пройти высшую летную экспертную комиссию.

Артем Шегидевич, ректор Белорусской государственной академии авиации:

Мы изучили мировой опыт, изучили страны постсоветского пространства, изучили страны ближнего зарубежья, посмотрели, какие ошибки допускаются при этом. Попытались максимально учесть все те риски, которые мы видим. Сегодня можно смело говорить, что летной школе быть. Все предпосылки для того, чтобы качественный специалист вышел после 4,5 лет обучения, есть.