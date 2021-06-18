Прямой эфир

На трассе Р1 под Минском столкнулись пять машин. Что происходит на дороге?

18 июня 2021 19:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На выезде из Минска в Брестском направлении образовалась пробка из-за массового ДТП. Пострадавших нет. На трассе Р1 столкнулись пять машин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На трассе Р1 под Минском столкнулись пять машин. Что происходит на дороге?-1

Сначала ДТП произошло между двумя автомобилями. Следом столкнулись еще три. По предварительной информации, причиной ДТП стало несоблюдение водителями дистанции.

После серии ударов перекрытыми оказались левый и средний ряды. Затор растянулся от Щомыслицы до самого Минска. Скорость потока не превышала 10 километров в час. Движение восстановлено.

# Авария в Минской области # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко – послам: вы на чужбину едете, и, глядя на вас, люди будут там делать выводы о нашей стране
18 июня 2021 18:57

Александр Лукашенко – послам: вы на чужбину едете, и, глядя на вас, люди будут там делать выводы о нашей стране

«Чтобы идеи приобретали практическую пользу». Посмотрите, как «Белагропромбанк» стимулирует развитие молодёжного бизнеса
18 июня 2021 18:43

«Чтобы идеи приобретали практическую пользу». Посмотрите, как «Белагропромбанк» стимулирует развитие молодёжного бизнеса

«Не надо рассчитывать только на личную преданность и дружбу». От чего Александр Лукашенко предостерёг новых руководителей на местах
18 июня 2021 18:09

«Не надо рассчитывать только на личную преданность и дружбу». От чего Александр Лукашенко предостерёг новых руководителей на местах