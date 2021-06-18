На трассе Р1 под Минском столкнулись пять машин. Что происходит на дороге?

Новости Беларуси. На выезде из Минска в Брестском направлении образовалась пробка из-за массового ДТП. Пострадавших нет. На трассе Р1 столкнулись пять машин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сначала ДТП произошло между двумя автомобилями. Следом столкнулись еще три. По предварительной информации, причиной ДТП стало несоблюдение водителями дистанции.

После серии ударов перекрытыми оказались левый и средний ряды. Затор растянулся от Щомыслицы до самого Минска. Скорость потока не превышала 10 километров в час. Движение восстановлено.