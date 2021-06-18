«Мы работаем напрямую с производителями». Гендиректор «Белфармации» прокомментировал ситуацию с импортными лекарствами в стране

Новости Беларуси. Новые руководители в местной вертикали, посольствах и на крупнейшем фармацевтическом предприятии. Президент 18 июня принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Вы не думайте, что вас тут ждали. Вы пришли со стороны». Что сказал Александр Лукашенко новому гендиректору «Белфармации»?
Сергей Литош до назначения возглавлял Гродненский филиал этой компании. Потому сфера ему знакомая. На встрече с журналистами к назначенцу были разные вопросы. И один из них касался ситуации с отсутствием в аптеках страны ряда импортных лекарств.
Сергей Литош, генеральный директор торгово-производственного предприятия «Белфармация»:
К сожалению, ввиду пандемической ситуации, ряд фармацевтических производств были остановлены. Некоторые страны ограничивали вывоз лекарственных средств за пределы, поэтому какие-то ограничения действительно существуют, но вместе с тем мы работаем напрямую с производителями и поставки будут увеличиваться, восстанавливаться.
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