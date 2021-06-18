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«Мы работаем напрямую с производителями». Гендиректор «Белфармации» прокомментировал ситуацию с импортными лекарствами в стране

18 июня 2021 17:27
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Новости Беларуси. Новые руководители в местной вертикали, посольствах и на крупнейшем фармацевтическом предприятии. Президент 18 июня принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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«Мы работаем напрямую с производителями». Гендиректор «Белфармации» прокомментировал ситуацию с импортными лекарствами в стране-1

Сергей Литош до назначения возглавлял Гродненский филиал этой компании. Потому сфера ему знакомая. На встрече с журналистами к назначенцу были разные вопросы. И один из них касался ситуации с отсутствием в аптеках страны ряда импортных лекарств.

«Мы работаем напрямую с производителями». Гендиректор «Белфармации» прокомментировал ситуацию с импортными лекарствами в стране-4

Сергей Литош, генеральный директор торгово-производственного предприятия «Белфармация»:
К сожалению, ввиду пандемической ситуации, ряд фармацевтических производств были остановлены. Некоторые страны ограничивали вывоз лекарственных средств за пределы, поэтому какие-то ограничения действительно существуют, но вместе с тем мы работаем напрямую с производителями и поставки будут увеличиваться, восстанавливаться.

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# Предприятия Беларуси # общество # Сергей Литош # Александр Лукашенко # Фотофакт

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