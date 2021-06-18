«Мы работаем напрямую с производителями». Гендиректор «Белфармации» прокомментировал ситуацию с импортными лекарствами в стране

Новости Беларуси. Новые руководители в местной вертикали, посольствах и на крупнейшем фармацевтическом предприятии. Президент 18 июня принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Вы не думайте, что вас тут ждали. Вы пришли со стороны». Что сказал Александр Лукашенко новому гендиректору «Белфармации»?

Сергей Литош до назначения возглавлял Гродненский филиал этой компании. Потому сфера ему знакомая. На встрече с журналистами к назначенцу были разные вопросы. И один из них касался ситуации с отсутствием в аптеках страны ряда импортных лекарств.