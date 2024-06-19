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Сестра Хатыни: 19 июня исполняется 80 лет со дня трагедии в Дальве

19 июня 2024 09:04
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В Беларуси 19 июня отдают дань памяти жителям деревни Дальва, сожженной фашистами 80 лет назад, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сестра Хатыни: 19 июня исполняется 80 лет со дня трагедии в Дальве-1

Дальву называют сестрой Хатыни. И неслучайно: две деревни вместе с людьми полностью уничтоженные оккупантами и их пособниками, располагались друг от друга на расстоянии всего несколько километров. После войны они так и не возродились. Трагедия в Логойском районе произошла 19 июня 1944 года. До освобождения Беларуси оставались считаные дни. Гитлеровцы уже отступали, но продолжали творить бесчинства. Всех жителей населенного пункта согнали в один дом и подожгли.

В пламени погибли 44 человека: среди них 29 детей, большинству из которых не было и 10 лет. На месте сожженной деревни в память о ее жителях был возведен мемориальный архитектурно-скульптурный комплекс «Дальва». Это место скорби, куда приезжают люди со всей страны и из-за рубежа. К мемориалу возлагаются венки, цветы как дань уважения и любви к тем, кто погиб от рук гитлеровцев.

# Великая Отечественная война # общество

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