Сестра Хатыни: 19 июня исполняется 80 лет со дня трагедии в Дальве

Дальву называют сестрой Хатыни. И неслучайно: две деревни вместе с людьми полностью уничтоженные оккупантами и их пособниками, располагались друг от друга на расстоянии всего несколько километров. После войны они так и не возродились. Трагедия в Логойском районе произошла 19 июня 1944 года. До освобождения Беларуси оставались считаные дни. Гитлеровцы уже отступали, но продолжали творить бесчинства. Всех жителей населенного пункта согнали в один дом и подожгли.

В пламени погибли 44 человека: среди них 29 детей, большинству из которых не было и 10 лет. На месте сожженной деревни в память о ее жителях был возведен мемориальный архитектурно-скульптурный комплекс «Дальва». Это место скорби, куда приезжают люди со всей страны и из-за рубежа. К мемориалу возлагаются венки, цветы как дань уважения и любви к тем, кто погиб от рук гитлеровцев.