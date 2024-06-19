Малашко: мы усиливаем госпомощь семьям и тем, кто находится в социально уязвимом положении
Республиканский бюджет в 2023-м исполнен с профицитом. Несмотря на беспрецедентное экономическое давление, закрытие традиционных рынков сбыта и блокировку товарных потоков, прибавили почти 716 миллионов рублей. Соответствующий отчет утвержден Палатой представителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Хорошие показатели отмечают и в части исполнения бюджета Фонда социальной защиты населения. Он также в плюсе – показатель профицита приблизился к отметке в 1 миллион 300 тысяч рублей. В 2023-м дважды увеличивали размеры трудовых пенсий, а также социальных надбавок и доплат. Сегодня, 19 июня, в Палате представителей вновь рассмотрели законопроекты, предусматривающие увеличение размеров государственных пособий.
Валерий Малашко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы сегодня усиливаем нашу государственную помощь семьям, тем, кто нуждается и находится в социально уязвимом положении. Мы корректируем выплаты материнские, мы корректируем выплаты семьям, пособия по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком.
В целом в ходе заседания первой сессии депутаты рассмотрели 14 законопроектов. Часть касается международных отношений, они будут регулировать вопросы таможенной, финансовой сферы, защиты персональных данных и обеспечения безопасности энергосистем.