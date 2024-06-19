Лукашенко: «Стремиться надо к лучшему». На что Президент ориентирует профсоюзы?

Президент принял с докладом главу Федерации профсоюзов Беларуси. Юрий Сенько в должности руководителя крупнейшего общественного объединения страны с апреля, и этот доклад по теме на высшем уровне был для него первым, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства подробно расспросил о ситуации в организации, в том числе с критической точки зрения. Отдельно остановились на вопросах помощи ФПБ аграриям в период уборочной кампании. Профцентр Федерации профсоюзов сегодня состоит из 15 отраслевых, и Министерство сельского хозяйства является крупнейшим из них, объединяющим 400 тысяч человек.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не приглашал вас и не встречался с вами в этот период времени после избрания [на пост председателя ФПБ – прим. ред.] неслучайно. Я хотел, чтобы вы вошли в курс дела и, прежде чем мы могли встретиться, могли разобраться во всех деталях, процессах, которые происходят в наших профсоюзах. Но как внутри профсоюзной организации, так и со стороны населения есть немало претензий к профсоюзам. То где-то там малоактивны, то забюрократизировались, то не оказали помощь и поддержку и прочее. Это будет всегда. Это естественно – такая огромная организация – это будет всегда. Но стремиться надо к лучшему. Надо делать так, чтобы этой бюрократии и прочего было меньше.