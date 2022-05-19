«Вы всегда были такой модницей?» Возрастная модель рассказала, кто помогает ей подбирать одежду
Каждый возраст хорош по-своему. Даже в почтенные годы женщина может выглядеть стильно и ухожено. К сожалению, тенденция к излишнему омоложению зачастую приводит к абсурдным последствиям. О том, можно ли стареть красиво и как оставаться модной, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Короткие юбки и колготы в сеточку – неприлично. Какие вещи есть в гардеробе возрастной модели? Читайте здесь.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Послушайте, я уже даже не могу сдержать себя, чтобы выразить восхищение. Это вообще что-то потрясающее. Даже неловко начинать наше общение с какой-то отсылки к возрасту. Но, тем не менее, Ольга, все, что мы увидели, как вы прокомментируете?
Ольга Новик, стилист:
Я в восхищении. Она очень чувствует, может, ей помогают, но в целом она чувствует себя, чувствует какую-то игривость. Уголки внешности есть. Одежда по фигуре, обрамляет ее. Мне очень понравились ее фотографии. Казалось бы, вещи кажутся молодежными, но ей это органично.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Радмила, скажите, вы всегда были такой модницей? Как вы к этому пришли?
Радмила Панфилова, возрастная модель, стареет интеллигентно:
Я хочу сказать, что модницей я уже была в восьмом классе. Я не всегда надевала школьную форму.
Алеся Лакина:
То есть вы хотите сказать, что это врожденное качество у вас, да?
Радмила Панфилова:
Да. Мне мои родственники шили костюмы, я в школу приходила уже совершенно в другой одежде. Зависть даже была, я это прекрасно видела. Говорили, что нельзя это надевать, но я все равно надевала.
Алеся Лакина:
Ваша красная косуха мне прям запала в душу. Скажите, а кто вы по профессии, кем вы работали?
Радмила Панфилова:
Я бывшая медсестра.
Алеся Лакина:
Вы сами подбираете все образы?
Радмила Панфилова:
Я сама подбираю, но мне еще помогает мой сын.
Алеся Лакина:
А сколько сыну лет?
Радмила Панфилова:
Сыну 33 года.
Алеся Лакина:
То есть у сына есть еще и хороший вкус.
Радмила Панфилова:
Он еще и снимается, и вкус у него хороший, и он помогает мне. Если что-нибудь у меня не получается, он всегда говорит: «Так, мама, нужно сделать так и так. Возьми почитай. Не смотри много телевизора, нужно все-таки читать, чтобы у тебя ум развивался, разум, чтобы ты умная была, разумная». Он меня поддерживает очень в этом отношении.
Алеся Лакина:
Но все-таки Радмила сказала, что она уже с восьмого класса была модницей. Мне кажется, что если человек с детства был модником, ему проще потом. Но ведь бывают такие случаи, когда на пенсии человек останавливается, переосмысливает жизнь и понимает, что не сделал он то, что хотел: не выглядел так, как хотел. Алина, как вы прокомментируете это?
Алина Журкевич, психолог:
Я считаю, что вы правы, и, безусловно, истоки того, какую стратегию старения человек выбирает, лежат в раннем возрасте – в подростковом. Далее, если человек не отыграл, возможно какие-то подростковые, харизма у него горит, ему хочется, активность была, но как-то это раньше пресекалось, он возможно это может отыграть и на пенсии. Как мы говорили, в юбках коротких, колготки в сеточку.
Татьяна Савчик:
Плохо ли это, Алина?
Алина Журкевич:
Я думаю, что это совсем не плохо. Мы здесь как раз говорили о том, как мы это видим. Как мы видим этих людей, которые так одеваются. Но если, Ольга сказала, если они кайфуют от этого, если они ощущают себя классно, почему бы и нет? С другой стороны, если это выглядит зажато и некорректно, неуместно. В любом случае мы живем в социуме, и какие-то нормы и правила нужно соблюдать. Например, в банк, на работу не пойдешь в такой одежде. Поэтому здесь про выбор.
Алеся Лакина:
Я смотрю на Радмилу, она же не стареет, она просто живет. Мне кажется, гораздо хуже, когда человек сел дома, вяжет носки и ничем не интересуется, никуда не ходит, говорит, у меня старость, пенсия пришла.
Алина Журкевич:
Здесь дело даже не в возрасте, потому что кто-то в 50 уже может начать этим заниматься, кто-то в 70 будет цвести, нести и дарить.
Татьяна Савчик:
Оль, а вы как думаете, как женщине вновь распалить в себе эту искру, когда уже пенсионный возраст и кажется, что все уже было. Как стать самой собой, как дать волю фантазии?
Ольга Новик:
Как стать собой – это, наверное, долгий путь. Человек должен заинтересоваться самим собой, вообще, что ему интересно. Познавать себя, в первую очередь.
Татьяна Савчик:
Вот мы посмотрели гардероб Радмилы, как вы прокомментируете элементы одежды?
Ольга Новик:
Они достаточно яркие, акцентные, эффектные. Как мне кажется, у нее такая харизма внутренняя. Это нестандартный гардероб, я думаю, для ее возраста. Но, тем не менее, он не выглядит как-то вызывающе или, как говорится, в социуме это будет не принято. Я думаю, наоборот. Мы все сидим и восхищаемся. Мне кажется, это здорово.
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