«Вы всегда были такой модницей?» Возрастная модель рассказала, кто помогает ей подбирать одежду

Каждый возраст хорош по-своему. Даже в почтенные годы женщина может выглядеть стильно и ухожено. К сожалению, тенденция к излишнему омоложению зачастую приводит к абсурдным последствиям. О том, можно ли стареть красиво и как оставаться модной, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Короткие юбки и колготы в сеточку – неприлично. Какие вещи есть в гардеробе возрастной модели? Читайте здесь. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Послушайте, я уже даже не могу сдержать себя, чтобы выразить восхищение. Это вообще что-то потрясающее. Даже неловко начинать наше общение с какой-то отсылки к возрасту. Но, тем не менее, Ольга, все, что мы увидели, как вы прокомментируете?

Ольга Новик, стилист:

Я в восхищении. Она очень чувствует, может, ей помогают, но в целом она чувствует себя, чувствует какую-то игривость. Уголки внешности есть. Одежда по фигуре, обрамляет ее. Мне очень понравились ее фотографии. Казалось бы, вещи кажутся молодежными, но ей это органично. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Радмила, скажите, вы всегда были такой модницей? Как вы к этому пришли?

Радмила Панфилова, возрастная модель, стареет интеллигентно:

Я хочу сказать, что модницей я уже была в восьмом классе. Я не всегда надевала школьную форму. Алеся Лакина:

То есть вы хотите сказать, что это врожденное качество у вас, да? Радмила Панфилова:

Да. Мне мои родственники шили костюмы, я в школу приходила уже совершенно в другой одежде. Зависть даже была, я это прекрасно видела. Говорили, что нельзя это надевать, но я все равно надевала. Алеся Лакина:

Ваша красная косуха мне прям запала в душу. Скажите, а кто вы по профессии, кем вы работали? Радмила Панфилова:

Я бывшая медсестра. Алеся Лакина:

Вы сами подбираете все образы? Радмила Панфилова:

Я сама подбираю, но мне еще помогает мой сын.

Алеся Лакина:

А сколько сыну лет? Радмила Панфилова:

Сыну 33 года. Алеся Лакина:

То есть у сына есть еще и хороший вкус. Радмила Панфилова:

Он еще и снимается, и вкус у него хороший, и он помогает мне. Если что-нибудь у меня не получается, он всегда говорит: «Так, мама, нужно сделать так и так. Возьми почитай. Не смотри много телевизора, нужно все-таки читать, чтобы у тебя ум развивался, разум, чтобы ты умная была, разумная». Он меня поддерживает очень в этом отношении. Алеся Лакина:

Но все-таки Радмила сказала, что она уже с восьмого класса была модницей. Мне кажется, что если человек с детства был модником, ему проще потом. Но ведь бывают такие случаи, когда на пенсии человек останавливается, переосмысливает жизнь и понимает, что не сделал он то, что хотел: не выглядел так, как хотел. Алина, как вы прокомментируете это?

Алина Журкевич, психолог:

Я считаю, что вы правы, и, безусловно, истоки того, какую стратегию старения человек выбирает, лежат в раннем возрасте – в подростковом. Далее, если человек не отыграл, возможно какие-то подростковые, харизма у него горит, ему хочется, активность была, но как-то это раньше пресекалось, он возможно это может отыграть и на пенсии. Как мы говорили, в юбках коротких, колготки в сеточку. Татьяна Савчик:

Плохо ли это, Алина? Алина Журкевич:

Я думаю, что это совсем не плохо. Мы здесь как раз говорили о том, как мы это видим. Как мы видим этих людей, которые так одеваются. Но если, Ольга сказала, если они кайфуют от этого, если они ощущают себя классно, почему бы и нет? С другой стороны, если это выглядит зажато и некорректно, неуместно. В любом случае мы живем в социуме, и какие-то нормы и правила нужно соблюдать. Например, в банк, на работу не пойдешь в такой одежде. Поэтому здесь про выбор. Алеся Лакина:

Я смотрю на Радмилу, она же не стареет, она просто живет. Мне кажется, гораздо хуже, когда человек сел дома, вяжет носки и ничем не интересуется, никуда не ходит, говорит, у меня старость, пенсия пришла. Алина Журкевич:

Здесь дело даже не в возрасте, потому что кто-то в 50 уже может начать этим заниматься, кто-то в 70 будет цвести, нести и дарить.