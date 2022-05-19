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«Каждое утро я ем сало». Белоруска о том, как на пенсии похудела на 15 килограммов

19 мая 2022 14:32
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Каждый возраст хорош по-своему. Даже в почтенные годы женщина может выглядеть стильно и ухожено. К сожалению, тенденция к излишнему омоложению зачастую приводит к абсурдным последствиям. О том, можно ли стареть красиво и как оставаться модной, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:  
Насколько я знаю, на пенсии вы скинули 15 килограмм. Как вам это удалось? Вы уже обмолвились, что вы занимаетесь и дыхательной гимнастикой, расскажите подробнее, как это получилось?  

«Каждое утро я ем сало». Белоруска о том, как на пенсии похудела на 15 килограммов-1

Радмила Панфилова, возрастная модель, стареет интеллигентно:  
Дело в том, что у меня совершенно другое питание. Каждое утро я ем сало, яйца. От сала не поправляются.  

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:  
Я думала, вы скажете сейчас: я пью воду. Очень много воды с самого утра.  

Радмила Панфилова:  
Сало, яйца ем, жирную рыбу – это я ем два раза в день. Завтрак у меня начинается где-то к часу времени. Утром я встаю, делаю зарядку: бегаю, прыгаю. И потом только я начинаю завтракать. Я воды пью тоже очень много – три-четыре литра в день. И потом, я очень позитивный человек, поэтому я готовлю с песнями, я пою, готовлю.  

Алеся Лакина:  
Откуда столько энергии в вас, что вам дает эту энергию?  

«Каждое утро я ем сало». Белоруска о том, как на пенсии похудела на 15 килограммов-4

Радмила Панфилова:  
В Instagram меня пишут «Радмила happy». Я счастливый человек. Я всегда радуюсь жизни. Я поднимаюсь всегда с хорошим настроением. Когда я встаю, я обязательно пою, танцую. Я раньше пела, я ходила в танцевальный, когда еще была моложе. Хотя сейчас я тоже хожу на танцы, на дыхательную гимнастику. Я постоянно живу на позитиве.  

Алеся Лакина:  
Как вы изменили свое питание? Почему вы решили завтракать салом? Я же уверенна, что не всегда так было, вы же похудели на пенсии.  

Радмила Панфилова:  
От сала вы поправляться много не будете. Я почему похудела? Я раньше ела все подряд, поэтому, конечно, это было не очень хорошее питание. Сейчас я слежу за своим питанием. Нужно кушать, чтобы белок был. Утром каши кушать нельзя, потому что они не усваиваются. Нужно кушать каши через два часа, если вы хотите себе сделать кашу – гречку или пшенную кашку. Потом я делаю себе перекус – могу перекусить яблоко, киви, иногда банан. Я сахар практически не употребляю.  

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# Пенсионеры # общество # Татьяна Савчик # Радмила Панфилова # Алеся Лакина # Фотофакт

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