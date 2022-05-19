«Каждое утро я ем сало». Белоруска о том, как на пенсии похудела на 15 килограммов

Каждый возраст хорош по-своему. Даже в почтенные годы женщина может выглядеть стильно и ухожено. К сожалению, тенденция к излишнему омоложению зачастую приводит к абсурдным последствиям. О том, можно ли стареть красиво и как оставаться модной, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Насколько я знаю, на пенсии вы скинули 15 килограмм. Как вам это удалось? Вы уже обмолвились, что вы занимаетесь и дыхательной гимнастикой, расскажите подробнее, как это получилось?

Радмила Панфилова, возрастная модель, стареет интеллигентно:

Дело в том, что у меня совершенно другое питание. Каждое утро я ем сало, яйца. От сала не поправляются. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Я думала, вы скажете сейчас: я пью воду. Очень много воды с самого утра. Радмила Панфилова:

Сало, яйца ем, жирную рыбу – это я ем два раза в день. Завтрак у меня начинается где-то к часу времени. Утром я встаю, делаю зарядку: бегаю, прыгаю. И потом только я начинаю завтракать. Я воды пью тоже очень много – три-четыре литра в день. И потом, я очень позитивный человек, поэтому я готовлю с песнями, я пою, готовлю. Алеся Лакина:

Откуда столько энергии в вас, что вам дает эту энергию?