Вопросы личного характера звучали чаще других. Сивец провёл приём граждан

Новости Беларуси. Вопросы личного характера чаще других звучат на приемах граждан. Эту тенденцию подтвердила и встреча с населением сенатора Сергея Сивца. Она состоялась сегодня, 19 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большая часть обратившихся пришла с просьбой о помощи в решении собственных бытовых проблем. Среди волнующих тем также реализация имущественных прав, земельных правоотношений. Во многих случаях требовалось просто разъяснение законодательства.