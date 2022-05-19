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Вопросы личного характера звучали чаще других. Сивец провёл приём граждан

19 мая 2022 14:27
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Новости Беларуси. Вопросы личного характера чаще других звучат на приемах граждан. Эту тенденцию подтвердила и встреча с населением сенатора Сергея Сивца. Она состоялась сегодня, 19 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большая часть обратившихся пришла с просьбой о помощи в решении собственных бытовых проблем. Среди волнующих тем также реализация имущественных прав, земельных правоотношений. Во многих случаях требовалось просто разъяснение законодательства.

Вопросы личного характера звучали чаще других. Сивец провёл приём граждан-1

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Такого рода общение позволяет даже во многом снимать остроту этой проблемы. Граждане немножко под другим ракурсом смотрят на возникающие вопросы, и, думаю, где-то, в общем-то, корректируются модели их дальнейшего поведения, чтобы они не ходили по инстанциям, по вертикали власти, а использовали весь имеющийся сегодня арсенал и линейку возможностей для решения этого вопроса, в том числе посредством достижения какого-то соглашения, компромисса со своими контрагентами.

Вопросы личного характера звучали чаще других. Сивец провёл приём граждан-4

В Совете Республики практикуют разные формы в работе с обращениями граждан. Это и проведение телефонных линий, анализ электронных обращений, выездные приемы. Кстати, на будущей неделе сенаторы планируют посетить все районы Витебской области, пообщаться с жителями, узнать волнующие вопросы и дать оценку работе местной вертикали власти с обращениями граждан. Ведь формальный подход здесь недопустим.

# Прием граждан # общество # Сергей Сивец # Фотофакт

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