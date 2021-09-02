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Отпечатки пальцев и фотография. Что будет в новых ID-документах, которые начали выдавать в Беларуси

02 сентября 2021 15:12
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Новости Беларуси. Биометрические паспорта и ID-карты начали выдавать в Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Отпечатки пальцев и фотография. Что будет в новых ID-документах, которые начали выдавать в Беларуси-1

С 1 сентября появились восемь новых видов документов. В них будет содержаться информация о владельце в текстовом и электронном виде, в том числе отпечатки пальцев и фотография. Среди них служебные и дипломатические документы, а также ID-карта для удостоверения личности владельца только на территории нашей страны. Сроки их оформления меньше, чем обычных – от 5 до 15 дней. В Минске получить новый паспорт можно в подразделениях по гражданству и миграции по предварительной заявке.

График выдачи документов на экране.

# Документы # общество # Фотофакт

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