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«Муж как истинный грузин занимается мясом». Кто чаще готовит в интернациональных семьях?

02 сентября 2021 12:50
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Меня всегда мучает вопрос: восточные мужчины превосходно готовят, а вы к плите подходили?

«Муж как истинный грузин занимается мясом». Кто чаще готовит в интернациональных семьях?-1

Мария Хецуриани:
Мой свекор готовил всегда. Свекровь практически не готовила никогда. Он очень вкусно готовил. Со временем мой муж стал перенимать эту традицию в семье. Он готовит хорошо мясные блюда, конечно. Я больше занимаюсь тестом, салатиками. А муж как истинный грузин занимается мясом.

«Муж как истинный грузин занимается мясом». Кто чаще готовит в интернациональных семьях?-4

Наталья Хуснутдинова:
У нас полностью наоборот – Ринат не готовит ничего. Я когда в роддоме была, он покупал себе консервы в магазине.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
А пришлось подстроиться под культуру, под блюда национальные?

Наталья Хуснутдинова:
Моя свекровь научила делать и кыстыбый, и бэлиш, я все это умею делать. Когда мы приглашаем своих друзей, особенно на первых порах, я старалась угостить их именно тем, чему я научилась там, в Татарстане.

«Муж как истинный грузин занимается мясом». Кто чаще готовит в интернациональных семьях?-7

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# Брак и семья # общество # Алена Родовская # Мария Хецуриани # Наталья Хуснутдинова # Ринат Хуснутдинов # Фотофакт

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