«Муж как истинный грузин занимается мясом». Кто чаще готовит в интернациональных семьях?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Меня всегда мучает вопрос: восточные мужчины превосходно готовят, а вы к плите подходили?

Мария Хецуриани:

Мой свекор готовил всегда. Свекровь практически не готовила никогда. Он очень вкусно готовил. Со временем мой муж стал перенимать эту традицию в семье. Он готовит хорошо мясные блюда, конечно. Я больше занимаюсь тестом, салатиками. А муж как истинный грузин занимается мясом.

Наталья Хуснутдинова:

У нас полностью наоборот – Ринат не готовит ничего. Я когда в роддоме была, он покупал себе консервы в магазине. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

А пришлось подстроиться под культуру, под блюда национальные? Наталья Хуснутдинова:

Моя свекровь научила делать и кыстыбый, и бэлиш, я все это умею делать. Когда мы приглашаем своих друзей, особенно на первых порах, я старалась угостить их именно тем, чему я научилась там, в Татарстане.