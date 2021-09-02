Нейтральный pH и натуральные компоненты. Как правильно выбирать детскую косметику?

Все лучшее – детям. Именно так считают наши мамы, и именно этим так умело пользуются маркетологи. Многообещающие надписи на баночке заставляют скупать заботливых родителей все, что под руку попадется. Насколько безопасна детская косметика, где ее покупать и чего не должно быть в составе?

Екатерина Карпилович, врач-дерматовенеролог, косметолог:

Прежде всего детская косметика отличается по своему составу, потому что кожа ребенка отличается от взрослой – она менее совершенная. Детская косметика должна быть с нейтральным pH или хотя бы со слабокислым. Обращайте внимание на состав: в нем не должно быть спирта, щелочи. Также продукт не должен содержать такие компоненты, как красители или отдушки. А можно ли использовать натуральную косметику для малыша?

Екатерина Карпилович:

Конечно, натуральные компоненты, такие как экстракт ромашки, лаванды, натуральные масла, лучше, чем продукты синтетического происхождения, но это тоже не может обезопасить от наличия тех или иных аллергических реакций у конкретного малыша. Но натуральные продукты более безопасны, чем продукты синтетического происхождения и продукты нефтепереработки. Где же покупать уходовые средства для малыша? В аптеке или можно смело заглядывать в масс-маркет?

Екатерина Карпилович:

Масс-маркет нежелательно использовать для маленьких деток, потому что чаще всего используются самые дешевые компоненты и продукты, не проходящие сертификацию, тестирование в нужном объеме. Поэтому все средства лучше выбирать в аптечной сети. Юные модницы часто стремятся залезть к маме в косметичку и достать оттуда все, что привлечет их внимание. В ход идут помады, тушь и тени. Насколько опасны такие детские забавы и чем это чревато?