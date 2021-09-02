«Это же моя мечта». Необычная история знакомства белоруски и татарина

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Как вы познакомились и как был заключен ваш брак?

Ринат и Наталья Хуснутдиновы, белорусско-татарская семья:

Я раньше работал в сфере обеспечения завода и ездил по командировкам. Потом я начал заниматься тем, чем увлекаюсь. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

А чем вы увлекались? Ринат Хуснутдинов:

В народе это называют целительством, а некоторые называют нетрадиционной медициной. Я больше называю это мотивацией. Наталья Надольская:

Мотивационный тренер.

Ринат Хуснутдинов:

Можно и так назвать. Люди обращаются, решаются многие вопросы – как со здоровьем, так и с судьбой. Алена Родовская:

А с Натальей у вас такая же встреча произошла? Наталья Хуснутдинова:

Да, я пришла к нему на прием, можно сказать. Алена Родовская:

С каким вопросом? Наталья Хуснутдинова:

Получилось так, что нас пригласили друзья моей родной сестры, и мы пришли на вареники. Вареники делал Ринат и те люди, к которым мы шли в гости. Он пришел к ним в гости. Всегда делают один счастливый вареник. Он думал монетку положить, но решил не рисковать и положил кофе. И этот вареник достался мне.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Прекрасная история знакомства. Мы говорили о том, что был период, когда сложновато было заключать браки между иностранными гражданами. Вы с такой проблемой не сталкивались? Ринат Хуснутдинов:

Это был уже 1998 год, поэтому вопросов не было никаких. Екатерина Забенько:

А вы уже на этот момент жили в Беларуси давно? Ринат Хуснутдинов:

Мы познакомились в 1996 году, а брак заключали уже в 1998-м. Расстояние делало свое дело.

Екатерина Забенько:

То есть вы уже после этого переехали в Беларусь? Ринат Хуснутдинов:

Конечно. Алена Родовская:

Я отметила, что когда вы приехали к нам на съемки, постоянно держите свою супругу за руку. Ринат Хуснутдинов:

Это же моя мечта. Екатерина Забенько:

До сих пор? Вы этой женщиной, можно сказать, обладаете, но продолжаете о ней мечтать. Наверное, за это и любят восточных мужчин – за их отношение к женщине, потому что на протяжении всей жизни они не перестают ей восхищаться.