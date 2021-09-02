Прямой эфир

«Это же моя мечта». Необычная история знакомства белоруски и татарина

02 сентября 2021 14:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Как вы познакомились и как был заключен ваш брак?

«Это же моя мечта». Необычная история знакомства белоруски и татарина-1

Ринат и Наталья Хуснутдиновы, белорусско-татарская семья:
Я раньше работал в сфере обеспечения завода и ездил по командировкам. Потом я начал заниматься тем, чем увлекаюсь.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
А чем вы увлекались?

Ринат Хуснутдинов:
В народе это называют целительством, а некоторые называют нетрадиционной медициной. Я больше называю это мотивацией.

Наталья Надольская:
Мотивационный тренер.

«Это же моя мечта». Необычная история знакомства белоруски и татарина-3

Ринат Хуснутдинов:
Можно и так назвать. Люди обращаются, решаются многие вопросы – как со здоровьем, так и с судьбой.

Алена Родовская:
А с Натальей у вас такая же встреча произошла?

Наталья Хуснутдинова:
Да, я пришла к нему на прием, можно сказать.

Алена Родовская:
С каким вопросом?

Наталья Хуснутдинова:
Получилось так, что нас пригласили друзья моей родной сестры, и мы пришли на вареники. Вареники делал Ринат и те люди, к которым мы шли в гости. Он пришел к ним в гости. Всегда делают один счастливый вареник. Он думал монетку положить, но решил не рисковать и положил кофе. И этот вареник достался мне.

«Это же моя мечта». Необычная история знакомства белоруски и татарина-5

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Прекрасная история знакомства. Мы говорили о том, что был период, когда сложновато было заключать браки между иностранными гражданами. Вы с такой проблемой не сталкивались?

Ринат Хуснутдинов:
Это был уже 1998 год, поэтому вопросов не было никаких.

Екатерина Забенько:
А вы уже на этот момент жили в Беларуси давно?

Ринат Хуснутдинов:
Мы познакомились в 1996 году, а брак заключали уже в 1998-м. Расстояние делало свое дело.

«Это же моя мечта». Необычная история знакомства белоруски и татарина-7

Екатерина Забенько:
То есть вы уже после этого переехали в Беларусь?

Ринат Хуснутдинов:
Конечно.

Алена Родовская:
Я отметила, что когда вы приехали к нам на съемки, постоянно держите свою супругу за руку.

Ринат Хуснутдинов:
Это же моя мечта.

Екатерина Забенько:
До сих пор? Вы этой женщиной, можно сказать, обладаете, но продолжаете о ней мечтать. Наверное, за это и любят восточных мужчин – за их отношение к женщине, потому что на протяжении всей жизни они не перестают ей восхищаться.

«Это же моя мечта». Необычная история знакомства белоруски и татарина-9

Алена Родовская:
Что вам дал Ринат необычного, уникального в начале вашего знакомства, что растопил ваше сердце?

Наталья Хуснутдинова:
Во-первых, необычным был род его деятельности. Было очень много знаков и чудес, которые со мной случались. Сразу, когда мы начали встречаться, я чувствовала темперамент. Белорусские ребята были другими, с которыми я дружила до Рината. Мы познакомились только к 30 годам. Одно из чудес, которое он мне всегда преподносил, – я могла на него положиться. И я чувствовала верность – его поступки, как он мне говорил, когда мы начали жить вместе: я в тебя влюбляюсь все больше и больше. Я, конечно, говорила: а что, ты меня не любил? И это действительно было так, потому что мы узнавали друг друга по поступкам, и они радовали.

Екатерина Забенько:
Сколько лет вашему союзу?

Наталья Хуснутдинова:
Мы в прошлом сентябре отметили серебряную свадьбу.

Запрет отменили только после смерти Сталина. Как в Советском Союзе относились к интернациональным бракам? Читайте далее.

# Брак и семья # общество # Наталья Надольская # Ринат Хуснутдинов # Наталья Хуснутдинова # Алена Родовская # Екатерина Забенько # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Запрет отменили только после смерти Сталина. Как в Советском Союзе относились к интернациональным бракам?
02 сентября 2021 14:25

Запрет отменили только после смерти Сталина. Как в Советском Союзе относились к интернациональным бракам?

Выйти замуж за иностранца. Белоруска рассказала главные ошибки брака за границей
02 сентября 2021 14:20

Выйти замуж за иностранца. Белоруска рассказала главные ошибки брака за границей

В Минской области приступили к осенним полевым работам. Аграрии проведут химпрополку и внесут удобрения
02 сентября 2021 14:16

В Минской области приступили к осенним полевым работам. Аграрии проведут химпрополку и внесут удобрения