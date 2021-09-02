«Это же моя мечта». Необычная история знакомства белоруски и татарина
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Как вы познакомились и как был заключен ваш брак?
Ринат и Наталья Хуснутдиновы, белорусско-татарская семья:
Я раньше работал в сфере обеспечения завода и ездил по командировкам. Потом я начал заниматься тем, чем увлекаюсь.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
А чем вы увлекались?
Ринат Хуснутдинов:
В народе это называют целительством, а некоторые называют нетрадиционной медициной. Я больше называю это мотивацией.
Наталья Надольская:
Мотивационный тренер.
Ринат Хуснутдинов:
Можно и так назвать. Люди обращаются, решаются многие вопросы – как со здоровьем, так и с судьбой.
Алена Родовская:
А с Натальей у вас такая же встреча произошла?
Наталья Хуснутдинова:
Да, я пришла к нему на прием, можно сказать.
Алена Родовская:
С каким вопросом?
Наталья Хуснутдинова:
Получилось так, что нас пригласили друзья моей родной сестры, и мы пришли на вареники. Вареники делал Ринат и те люди, к которым мы шли в гости. Он пришел к ним в гости. Всегда делают один счастливый вареник. Он думал монетку положить, но решил не рисковать и положил кофе. И этот вареник достался мне.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Прекрасная история знакомства. Мы говорили о том, что был период, когда сложновато было заключать браки между иностранными гражданами. Вы с такой проблемой не сталкивались?
Ринат Хуснутдинов:
Это был уже 1998 год, поэтому вопросов не было никаких.
Екатерина Забенько:
А вы уже на этот момент жили в Беларуси давно?
Ринат Хуснутдинов:
Мы познакомились в 1996 году, а брак заключали уже в 1998-м. Расстояние делало свое дело.
Екатерина Забенько:
То есть вы уже после этого переехали в Беларусь?
Ринат Хуснутдинов:
Конечно.
Алена Родовская:
Я отметила, что когда вы приехали к нам на съемки, постоянно держите свою супругу за руку.
Ринат Хуснутдинов:
Это же моя мечта.
Екатерина Забенько:
До сих пор? Вы этой женщиной, можно сказать, обладаете, но продолжаете о ней мечтать. Наверное, за это и любят восточных мужчин – за их отношение к женщине, потому что на протяжении всей жизни они не перестают ей восхищаться.
Алена Родовская:
Что вам дал Ринат необычного, уникального в начале вашего знакомства, что растопил ваше сердце?
Наталья Хуснутдинова:
Во-первых, необычным был род его деятельности. Было очень много знаков и чудес, которые со мной случались. Сразу, когда мы начали встречаться, я чувствовала темперамент. Белорусские ребята были другими, с которыми я дружила до Рината. Мы познакомились только к 30 годам. Одно из чудес, которое он мне всегда преподносил, – я могла на него положиться. И я чувствовала верность – его поступки, как он мне говорил, когда мы начали жить вместе: я в тебя влюбляюсь все больше и больше. Я, конечно, говорила: а что, ты меня не любил? И это действительно было так, потому что мы узнавали друг друга по поступкам, и они радовали.
Екатерина Забенько:
Сколько лет вашему союзу?
Наталья Хуснутдинова:
Мы в прошлом сентябре отметили серебряную свадьбу.
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