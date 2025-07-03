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Патриотическими силы Беларуси обеспокоены искажением правды о Великой Отечественной на Западе

03 июля 2025 17:10
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Нет – переписыванию истории! Под этим лозунгом у «Календаря Памяти» на площади Победы произошло знаковое событие. Представители ведущих общественных и политических сил Беларуси объединились, подписав совместное заявление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Патриотическими силы Беларуси обеспокоены искажением правды о Великой Отечественной на Западе-2

Его суть – решительное неприятие любых попыток пересмотра итогов войны, реабилитации нацизма и использования его идей в современной политике. 

В заявлении высказывается глубокая обеспокоенность систематическими действиями ряда стран Европейского союза, США и их союзников, которые направлены на искажение исторической правды, преуменьшение решающего вклада Советского Союза, Китая и других стран антигитлеровской коалиции в разгром нацизма, фашизма и японского милитаризма. 

Ставится цель совместно противостоять опасным тенденциям: фашизации общественного сознания, росту популярности партий и движений, пропагандирующих радикальные идеологии. Важно отметить, это заявление открыто для подписания всеми патриотическими силами Беларуси, которые разделяют основополагающие ценности и принципы.

# Великая Отечественная война # День Независимости

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