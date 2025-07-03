Низкий поклон и вечная слава всем, кто погиб за свободу и независимость родной Беларуси – Лукашенко

Мир, свобода и независимость – это и наше наследие, и великие ценности, которые нужно беречь и защищать. Такие важные слова сегодня, 3 июля, Александр Лукашенко адресовал соотечественникам, принимая участие в церемонии возложения венка и цветов в мемориальном комплексе «Курган Славы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3 июля, в День Независимости, наш Президент вместе с белорусами. Эта многолетняя традиция подчеркивает особую значимость даты для народа и государства. Беларусь чтит и помнит подвиг советского солдата. Сегодня все наши мемориалы буквально утопают в цветах. Венки легли и к подножью Кургана Славы. День Независимости объединил тысячи белорусов у мемориального комплекса.

С каждым годом значение 3 июля возрастает. Этот день – не просто дата в календаре, а напоминание: независимость не дается легко. Она требует решимости, единства и искренней любви к своей земле. Сегодня, когда мир сталкивается с новыми вызовами, мы особенно остро понимаем цену свободы и важность сохранения исторической памяти. Об этом напомнил и Президент, подчеркнув: мир – это хрупкая ценность, которую нужно сберечь и передать следующим поколениям.

Местом сегодняшней памятной церемонии неслучайно выбран мемориальный комплекс «Курган Славы». Именно здесь летом 1944-го проходила одна из ключевых в Великой Отечественной войне операция «Багратион». В этом районе советские войска окружили и уничтожили крупную группировку немецкой армии, что стало переломным моментом в освобождении Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Именно здесь, на подступах к сердцу Родины, сомкнулось кольцо «Минского котла» вокруг 150-тысячной группировки гитлеровцев, после разгрома которой в считаные недели была освобождена вся Беларусь. Сегодня по воле народа эту знаковую дату Великой Отечественной войны мы празднуем в День Независимости. И отдаем дань памяти тем, кто пал смертью храбрых за наше мирное настоящее. Мы вспоминаем жертв войны и чествуем наших дорогих ветеранов войны и труда, чьи стойкость, мужество и любовь к Родине будут всегда примером для нас и будущих поколений. Низкий поклон и вечная слава всем, кто погиб за свободу и независимость родной Беларуси.

Память героев, отдавших жизнь за независимость и свободу Беларуси, уважительно почтили минутой молчания.