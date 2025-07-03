«Вы чтите память наших отцов и дедов, и это очень радует» – гости из Латвии на Дне Независимости в Минске

Один из главных символов независимости, где переплетается наше героическое прошлое и мирное настоящее, – обелиск в самом сердце столицы. Подвиг героев и мужество людей, отдавших свои жизни, чтобы освободить нашу страну от немецко-фашистских захватчиков, не забыт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Андрусевич, второй секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:

День Независимости – это праздник нашей государственности. Можно сказать, что в большей степени это и праздник молодых. Ведь непосредственно при обретении суверенитета нашей страны был объявлен этот праздник. И объявлен всенародно – на республиканском референдуме. Праздник памяти тех поколений, которые добывали для нас свободу, независимость и чистое небо, под которым мы сегодня живем.