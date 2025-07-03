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«Вы чтите память наших отцов и дедов, и это очень радует» – гости из Латвии на Дне Независимости в Минске

03 июля 2025 16:45
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Один из главных символов независимости, где переплетается наше героическое прошлое и мирное настоящее, – обелиск в самом сердце столицы. Подвиг героев и мужество людей, отдавших свои жизни, чтобы освободить нашу страну от немецко-фашистских захватчиков, не забыт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вы чтите память наших отцов и дедов, и это очень радует» – гости из Латвии на Дне Независимости в Минске-2

И свидетельство этому – огромное количество людей, которые 3 июля склоняют головы у подножия монумента. Обелиск на площади Победы буквально утопал в цветах. Белорусы помнят!

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«Вы чтите память наших отцов и дедов, и это очень радует» – гости из Латвии на Дне Независимости в Минске-4

Константин Андрусевич, второй секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:
День Независимости – это праздник нашей государственности. Можно сказать, что в большей степени это и праздник молодых. Ведь непосредственно при обретении суверенитета нашей страны был объявлен этот праздник. И объявлен всенародно – на республиканском референдуме. Праздник памяти тех поколений, которые добывали для нас свободу, независимость и чистое небо, под которым мы сегодня живем.

«Вы чтите память наших отцов и дедов, и это очень радует» – гости из Латвии на Дне Независимости в Минске-6

Мы приехали из Латвии, приехали немножко раньше, но с целью, чтобы посетить именно этот праздник. На каждом уголке в вашей стране, в любом городе есть памятники, стелы. Вы чтите память наших отцов и дедов, и это очень радует.

# День Независимости

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