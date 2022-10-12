«Вы как пуговки, на которых всё держится». Руководство и сотрудники Мингорисполкома отправили открытки своим мамам

Новости Беларуси. Руководство и сотрудники Мингорисполкома отправили поздравительные открытки ко Дню матери, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Перед началом рабочего дня представители городской администрации получили возможность написать несколько теплых строк мамам в преддверии праздника. Карточки подписали заместители председателя Мингорисполкома Артем Цуран и Надежда Лазаревич, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Ольга Чемоданова. Всего было отправлено более 100 посланий. «И любовь, и доброта, и нежность». Накануне Дня матери можно бесплатно отправить открытку маме. Подробности здесь.

Елена Лукашевич, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:

Мамочки, дорогие, помните, что вы как пуговки, на которых все держится. Поэтому я вам искренне желаю, чтобы тепло ваших близких, нежность и забота как можно крепче заставляли вас держаться на нужном вам месте.

Мария Мухаева, главный специалист отдела международного сотрудничества и протокола управления ВЭД комитета экономики Мингорисполкома:

Быть матерью – это огромный труд. И я желаю всем женщинам, которые мечтают стать мамами или готовятся стать мамой, реализовать этот божий дар и подарить жизнь человеку, который будет не только похож на тебя, но и давать повод гордиться, радовать каждый день.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Все начинается с мам, женщин, поэтому на протяжении следующих дней будем чествовать и многодетных, и работающих мам, и которые в декрете, то есть так или иначе охватить как можно больше наших минчанок.