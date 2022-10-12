Когда отреставрируют монастырь в Жировичах? С ходом работ ознакомилась Кочанова

Новости Беларуси. Сохранить аутентичность от пола до иконостаса. Ремонтно-реставрационные работы в Свято-Успенском Жировичском ставропигиальном мужском монастыре планируют завершить к 2025 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, к ним приступили нынешней весной.

Сегодня с ходом работ ознакомилась спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Сделать из духовного центра Беларуси настоящую жемчужину поручил глава государства. Здесь ко всему должно быть максимально бережное отношение. Планируется сохранить уникальное керамическое покрытие пола. До конца октября отремонтируют кровлю. Алтарь XVIII века, как и росписи XIX века также ожидает реставрация. Работы внутри храма должны быть выполнены в 2022 году. Задумано строительство новой колокольни и благоустройство прилегающей территории.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сегодня государство, власти страны, Президент Беларуси особое внимание уделяют православной церкви, вы это знаете. И та поддержка, которая оказывается, действительно, знаковая и значимая. Мы все должны понимать, что в таких вопросах и люди должны по-другому относиться к волонтерству, меценатству. Мы все вместе, миром, делаем очень важные и нужные дела для нашей страны.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Мы надеемся, что к завершению года уже у нас внешний облик, наружный собора будет совершенно иным и открывается возможность к тому, чтобы перейти к внутренним отделочным работам интерьера собора, территории, которая окружает собор. Конечно, все это придаст красоту.