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«И любовь, и доброта, и нежность». Накануне Дня матери можно бесплатно отправить открытку маме

11 октября 2022 13:34
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Новости Беларуси. Написать теплые строки на открытке и бесплатно отправить своей маме. В столице стартовала акция «Любiмай матулi, што сэрцам мяне сагравае», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Более 200 посланий от студентов медуниверситета уже полетели к своим адресатам.  

Акция для вуза уже стала доброй традицией. Мероприятие организовано Белпочтой и Белорусским союзом женщин. В ней участвуют столичные университеты, школы и общественные объединения.  

«И любовь, и доброта, и нежность». Накануне Дня матери можно бесплатно отправить открытку маме-1

Юлия Денисова, председатель Белорусского союза женщин БГМУ:  
С большим удовольствием принимают участие студенты в этой акции, потому что они понимают, что это очень важно – поблагодарить свою маму, оказать ей знак внимание.  

«И любовь, и доброта, и нежность». Накануне Дня матери можно бесплатно отправить открытку маме-4

Оксана Будько, студентка БГМУ:  
Через слово «мама» можно выразить много различных чувств, сказать много красивых слов. Мама – это и любовь, и доброта, и нежность, и чуткость, и воспитание. Мне будет очень приятно отправить открытку своей мамочке.  

«И любовь, и доброта, и нежность». Накануне Дня матери можно бесплатно отправить открытку маме-7

Алиса Александрович, студентка БГМУ:  
Я хочу сказать спасибо вообще всем мамам за их тепло, заботу, любовь, ласку.  

«И любовь, и доброта, и нежность». Накануне Дня матери можно бесплатно отправить открытку маме-10

Акция проходит в преддверии одной из самых трогательных и красивых дат – 14 октября – Дня матери. В столице в круглом зале почтамта можно приобрести и подписать карточку, и ее бесплатно доставят в любую точку Беларуси.  

# Праздничные даты # общество # Юлия Денисова # Оксана Будько # Алиса Александрович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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