«И любовь, и доброта, и нежность». Накануне Дня матери можно бесплатно отправить открытку маме

Новости Беларуси. Написать теплые строки на открытке и бесплатно отправить своей маме. В столице стартовала акция «Любiмай матулi, што сэрцам мяне сагравае», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Более 200 посланий от студентов медуниверситета уже полетели к своим адресатам.

Акция для вуза уже стала доброй традицией. Мероприятие организовано Белпочтой и Белорусским союзом женщин. В ней участвуют столичные университеты, школы и общественные объединения.