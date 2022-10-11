«И любовь, и доброта, и нежность». Накануне Дня матери можно бесплатно отправить открытку маме
Новости Беларуси. Написать теплые строки на открытке и бесплатно отправить своей маме. В столице стартовала акция «Любiмай матулi, што сэрцам мяне сагравае», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Более 200 посланий от студентов медуниверситета уже полетели к своим адресатам.
Акция для вуза уже стала доброй традицией. Мероприятие организовано Белпочтой и Белорусским союзом женщин. В ней участвуют столичные университеты, школы и общественные объединения.
Юлия Денисова, председатель Белорусского союза женщин БГМУ:
С большим удовольствием принимают участие студенты в этой акции, потому что они понимают, что это очень важно – поблагодарить свою маму, оказать ей знак внимание.
Оксана Будько, студентка БГМУ:
Через слово «мама» можно выразить много различных чувств, сказать много красивых слов. Мама – это и любовь, и доброта, и нежность, и чуткость, и воспитание. Мне будет очень приятно отправить открытку своей мамочке.
Алиса Александрович, студентка БГМУ:
Я хочу сказать спасибо вообще всем мамам за их тепло, заботу, любовь, ласку.
Акция проходит в преддверии одной из самых трогательных и красивых дат – 14 октября – Дня матери. В столице в круглом зале почтамта можно приобрести и подписать карточку, и ее бесплатно доставят в любую точку Беларуси.