Умершие люди в списках и внеочередная помощь. Нарушения в сфере эндопротезирования выявили в Гомельской области

Новости Беларуси. Мертвые души и обход очереди. В Гомельской области прокуратура нашла нарушения в оказании медицинских услуг по эндопротезированию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С весны, после громкого «дела травматологов», в Беларуси эта сфера под жестким контролем.
Больницы ведут учет пациентов, которым требуется замена сустава. В учреждениях Мозыря, Речицы, Жлобина и Светлогорска в такую очередь были записаны умершие люди. Есть и другие серьезные упущения.
Павел Ядченко, прокурор отдела прокуратуры Гомельской области:
По информации Мозырской центральной поликлиники, на 1 июня текущего года число лиц, которым требовалась замена коленных, тазобедренных суставов, составляла порядка 300 человек по каждому виду операции. Однако сопоставление учетных данных показало, что фактическое число подобных лиц значительно больше и в результате проверки превысило 500 человек по каждому виду операции.
Эндопротезирование пациентам, приобретавшим протезы за свой счет, проводилось вне очереди, при этом соответствующие медицинские показания для внеочередного протезирования у этих лиц отсутствовали.
В перечень платных услуг эти операции не включены. Проверка документов показала, что за период с 2020-го по июнь 2022 года медики провели более 120 внеплановых операций по протезированию с нарушением очередности. Начальнику главного управления Гомельского облисполкома вынесено требование актуализировать списки пациентов согласно установленным правилам.
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