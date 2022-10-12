Умершие люди в списках и внеочередная помощь. Нарушения в сфере эндопротезирования выявили в Гомельской области

Новости Беларуси. Мертвые души и обход очереди. В Гомельской области прокуратура нашла нарушения в оказании медицинских услуг по эндопротезированию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С весны, после громкого «дела травматологов», в Беларуси эта сфера под жестким контролем.

Больницы ведут учет пациентов, которым требуется замена сустава. В учреждениях Мозыря, Речицы, Жлобина и Светлогорска в такую очередь были записаны умершие люди. Есть и другие серьезные упущения.