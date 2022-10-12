«Зрительный зал заполнен на 100%». В Белгосцирке новая интересная программа

Новости Беларуси. Страна чудес и радости. О культовом столичном цирке уж точно знает каждый. Уникальное здание, расположенное в самом сердце Минска, построено в форме ротонды и накрыто сферическим куполом. Такие очертания выбраны неслучайно — зачастую на арене зрителей удивляют наездники. У входа установлены три бронзовые скульптуры — наездница на лошади, пирамида из зверей и клоун. А в представлениях принимают участие профессиональные артисты со всего мира. Но самое интересное нас ждет внутри, где непрерывно идут репетиции новой программы. Совсем недавно состоялась премьера уникального совместного проекта Московского цирка Никулина на Цветном бульваре и Белгосцирка, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Алла Николаева-Алиева, главный режиссер Белгосцирка:

Концепция программы говорит о том, что приехал продюсер, который хочет сделать великолепную программу. Он подбирает номера, рассуждает о том, что такое хорошая программа, которая понравится зрителям. На этом рассказе строится вся программа. Представлены как воздушные гимнасты, акробаты, воздушный полет, клоун очень хороший. Животные наши представлены. Очень опасные номера – Мария Андреева на кардебарели. То, что связано с воздухом, это воздушный полет Алишера Алиева. И воздушные гимнасты на ремнях. То есть сложные элементы, которые очень опасные. Программа уже началась, программа в полном разгаре, зрительный зал заполнен на 100 %. Все зрители в восторге, аплодируют стоя после программы, говорят, что программа уникальная.

Название программы «Все будет хорошо!» родилось из слов одной старой песни, которую очень любил Юрий Никулин «Все будет хорошо, к чему такие спешки? Все будет хорошо, и в дамки выйдут пешки». Главные герои Импрессарио и Шоумен откроют для всех гостей дверь в удивительный мир циркового искусства, где живут летающие люди и звери, попугаи порхают над головами как в тропическом лесу, а акула не страшный морской хищник, а веселый и добрый клоун. Нельзя не отметить номер эквилибристов Романа Хаперского и Алеси Лаверычевой. Пара исполняет сложнейший трюк, который под силу единицам во всем мире.

Роман Хаперский, эквилибрист:

Номер называется «За дверью», цирк Никулина его ставил. Работаем с Алесей, я на ней стою. Нормально все, очень долго работали, тренировались, потому что вес разный, я 71, она 42. Приходите к нам в цирк, позавчера было представление, народ встал, хлопал, аплодировал, понравилось. Цирк Никулина, народ очень хороший, мы были удивлены, что минские зрители так принимают. Ту прямо встали, кричат. Программа очень хорошая.

В программе представлено огромное количество номеров. Клоуны, акробаты, дрессированные медведи и попугаи на роликах и скейтборде. Еще один уникальный номер, покоривший всю арену, представили дрессированные обезьяны на самом непредсказуемом транспортном средстве – дирижабле.

Андрей Теплыгин, артист Белгосцирка:

У нас сейчас восемь обезьян, но не все артисты. Есть маленькие. Со Степаном занимаемся понемногу. Есть мамаша, которая еще кормит ребенка, они отдельно живут. Процесс у нас идет. Это не артист еще, это будущий артист, его зовут Степан, ему 9 месяцев, то есть он начинающий. С ним пока только дружим. Обезьяны играют в оркестре, финал – это дирижабль, который летает по залу, там сидит обезьянка и посыпает конфетти на зрителей. У нас порода капуцины, которая в природе 90 % времени проводит в кронах деревьев в Южной Америке, то есть для них это естественное состояние: быть на высоте. Приглашаю всех в цирк посмотреть, это очень интересно.