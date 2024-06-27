Президент принял ряд важных кадровых решений в вертикали власти

Так, в Администрации Президента новый глава. Обновилось и руководство сразу нескольких министерств: сельского хозяйства, иностранных дел и промышленности. Представлять интересы Беларуси в России также будет новый человек – Президент назначил посла. Перемены и в сфере АПК: с завтрашнего дня, 28 июня, здесь новый вице-премьер.

Как подчеркнул глава государства, назначенцы – молодые люди. Именно они должны прийти к власти, когда идет смена поколений. Тем не менее непрофессионалов среди кандидатов нет. Также Президент предупредил: никакой волокиты и бюрократии быть не должно. Все вопросы должны решаться мгновенно. Если хотим выстоять в нынешнее время, эффективность нужно повышать. Не только в министерствах, но и всех правительственных структурах.