Почему спортивная обувь не выходит из моды? Рассказала художник-модельер холдинга «Марко»
Эспадрильи, бабуши, топсайдеры – мир современной моды предлагает большое количество разнообразной обуви на любую погоду, вкус или случай. Разнообразие дизайнов, цветов и моделей поражает воображение. О том, как найти ту самую идеальную пару обуви, чем грозит высокий каблук, и как отличить настоящую кожу от искусственной, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Пик спортивной обуви опять возвращается, вы должны наверняка это чувствовать соцопросами или чек-листом. Чем вы это можете объяснить, и какая обувь сегодня предлагается именно спортивного характера вашим покупателям?
Юлия Зернина, ведущий художник-модельер кожевенно-обувного холдинга «Марко»:
Я думаю, что этот тренд уже никогда не уйдет, потому что все равно комфортнее, чем спортивная обувь, ничего не будет.
Юрий Святокум:
Девчонки под платья начали надевать белые кроссовки.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Кстати, давно уже они стали это делать? Уже, по-моему, лет пять носят кроссовки под платья?
Юлия Зернина:
Да, это очень красиво, тут нельзя спорить. Я видела, под свадебные платья надевают спортивную обувь – это тоже красиво.
Юрий Святокум:
Что вы предлагаете сегодня – белые кроссовки?
Юлия Зернина:
Не только белые.
Юрий Святокум:
Это спортивная обувь?
Юлия Зернина:
Да.
Юрий Святокум:
Это женская?
Юлия Зернина:
Это женская.
Юрий Святокум:
Это универсальная, наверное, скорее всего?
Юлия Зернина:
Это женская тоже.
Юрий Святокум:
Почему женская?
Юлия Зернина:
Это женский фасон наш литьевого метода крепления, повышенный комфорт.
Юрий Святокум:
Что у нас спортивное еще есть? Красная у нас есть спортивная обувь. Юля, говорят, что из высокотехнологичного материала сегодня обувь такая из искусственных составляющих по прежнему практична и имеет долгий срок ношения? Расскажите об этих материалах. Как удалось добиться, что заменители так долго, много служат в отличии от натуральных компонентов?
Юлия Зернина:
Тут даже не в отличие, наравне, наряду с натуральными материалами показывают себя в носке не хуже, поскольку технологии не стоят на месте.
Наталья Надольская:
Что сейчас используется, какие технологии, материалы? Искусственные материалы ничуть могут не уступать по качеству натуральным. Что это за тренд такой? Можно ли сегодня бояться искусственных материалов? Они же не дышат, не пропускают воздух.
Юлия Зернина:
Нет, это стереотип, который уже давно устарел. Потому что технологии не стоят на месте, материалы совершенствуются. Плюс появляется много людей, для которых важно бережное отношение к природе, и натуральные материалы не приемлемы, например, в носке.
*На правах рекламы.
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