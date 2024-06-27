Почему спортивная обувь не выходит из моды? Рассказала художник-модельер холдинга «Марко»

Эспадрильи, бабуши, топсайдеры – мир современной моды предлагает большое количество разнообразной обуви на любую погоду, вкус или случай. Разнообразие дизайнов, цветов и моделей поражает воображение. О том, как найти ту самую идеальную пару обуви, чем грозит высокий каблук, и как отличить настоящую кожу от искусственной, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

Пик спортивной обуви опять возвращается, вы должны наверняка это чувствовать соцопросами или чек-листом. Чем вы это можете объяснить, и какая обувь сегодня предлагается именно спортивного характера вашим покупателям?

Юлия Зернина, ведущий художник-модельер кожевенно-обувного холдинга «Марко»:

Я думаю, что этот тренд уже никогда не уйдет, потому что все равно комфортнее, чем спортивная обувь, ничего не будет. Юрий Святокум:

Девчонки под платья начали надевать белые кроссовки. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Кстати, давно уже они стали это делать? Уже, по-моему, лет пять носят кроссовки под платья? Юлия Зернина:

Да, это очень красиво, тут нельзя спорить. Я видела, под свадебные платья надевают спортивную обувь – это тоже красиво. Юрий Святокум:

Что вы предлагаете сегодня – белые кроссовки? Юлия Зернина:

Не только белые.

Юрий Святокум:

Это спортивная обувь? Юлия Зернина:

Да. Юрий Святокум:

Это женская? Юлия Зернина:

Это женская.

Юрий Святокум:

Это универсальная, наверное, скорее всего? Юлия Зернина:

Это женская тоже. Юрий Святокум:

Почему женская? Юлия Зернина:

Это женский фасон наш литьевого метода крепления, повышенный комфорт.