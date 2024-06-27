Каблук возвращается – какая обувь сегодня в тренде?

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу: Как удалось покорить белорусов, кстати, не только белорусов, обувь со стразами сейчас, прозрачные каблуки, переломить стереотип, что белорусская обувь дальше Минска никуда не идет? Как вы это сделали, как вам это удалось?

Эспадрильи, бабуши, топсайдеры – мир современной моды предлагает большое количество разнообразной обуви на любую погоду, вкус или случай. Разнообразие дизайнов, цветов и моделей поражает воображение. О том, как найти ту самую идеальную пару обуви, чем грозит высокий каблук, и как отличить настоящую кожу от искусственной, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: Я видела, есть обувь со стразами. Юля, покажите.

Юлия Зернина, ведущий художник-модельер кожевенно-обувного холдинга «Марко»:

Сейчас опять тренд на женственность возвращается. Как раз каблук возвращается в моду и обувь становится более женственной.

Наталья Надольская:

Уходил каблук из моды, надолго ли?

Юлия Зернина:

Несколько лет в период пандемии, когда все, наверное, сидели по домам, в тренде была комфортная именно обувь – различные тапочки, мюли. Сейчас буйство – богатая фурнитура, какие-то банты, стразы, эти каблуки сложносочиненные.

Наталья Надольская:

Как вы это объясняете, почему эта мода возвращается?

Юлия Зернина:

Мы же люди от чего-то устаем и хотим нового.

Наталья Надольская:

То есть это цикл? Проходит цикл и по новой?

Юлия Зернина:

Да.

*На правах рекламы.

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