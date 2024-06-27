Анатомическая стелька и натуральные материалы. Какую спецобувь производит холдинг «Марко»?
Эспадрильи, бабуши, топсайдеры – мир современной моды предлагает большое количество разнообразной обуви на любую погоду, вкус или случай. Разнообразие дизайнов, цветов и моделей поражает воображение. О том, как найти ту самую идеальную пару обуви, чем грозит высокий каблук, и как отличить настоящую кожу от искусственной, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Холдинг «Марко» выпускает широкий ассортимент продукции – женская, мужская, детская и повышенной комфортности. Я знаю, что у вас еще есть спецобувь. Потому что не будем забывать, что есть такие категории профессий – врачи, продавцы в магазине, которые уделяют особое внимание обуви, в которой работают. Вы снова в тренде, чувствуете эти тенденции, следуете им и производите такую обувь.
Юлия Зернина, ведущий художник-модельер кожевенно-обувного холдинга «Марко»:
В городе Белозерск есть предприятие, называется «Verdimar», которое специализируется именно на рабочей, специализированной обуви. Производит обувь для пожарных, медицинских работников. Она соответствует критериям, необходимым данным категориям.
Наталья Надольская:
Сейчас какое должно быть соответствие? Она должна быть просто удобной, огнеупорной, какие используются технологии, можно поподробнее?
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Для медработников какая обувь?
Юлия Зернина:
Нескользящая, специальные вставочки в подошву для того, чтобы – в больницах часто кафельные полы, эта обувь не должна скользить. Анатомическая стелька, натуральные материалы, это комфортно с расширенной полнотой, удобной колодкой.
Юрий Святокум:
Раньше врачи пробки надевали на шпильки для того, чтобы не было цок-цок.
Юлия Зернина:
Сейчас специально разработано со специальным вкладышем для того, чтобы было удобно и правильно.
Юрий Святокум:
Для пожарных?
Юлия Зернина:
Для пожарных – это обувь, конечно же, огнеупорная с повышенной защитой от огня, каких-то повреждений.
*На правах рекламы.
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