Возложили цветы к мемориалам. В Год исторической памяти спасатели Минской области провели велопробег

Новости Беларуси. В Год исторической памяти спасатели Минской области провели велопробег. В нем приняли участие более 400 человек. Стартовали от центральной площади в городе Вилейка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Прежде чем отправиться по маршруту, участников марафона ожидала экскурсия в Крестовоздвиженский костел. Далее было запланировано посещение мемориала, посвященного исчезнувшим деревням.