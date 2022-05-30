Прямой эфир

Возложили цветы к мемориалам. В Год исторической памяти спасатели Минской области провели велопробег

30 мая 2022 14:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Год исторической памяти спасатели Минской области провели велопробег. В нем приняли участие более 400 человек. Стартовали от центральной площади в городе Вилейка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Возложили цветы к мемориалам. В Год исторической памяти спасатели Минской области провели велопробег-1

Прежде чем отправиться по маршруту, участников марафона ожидала экскурсия в Крестовоздвиженский костел. Далее было запланировано посещение мемориала, посвященного исчезнувшим деревням.

Возложили цветы к мемориалам. В Год исторической памяти спасатели Минской области провели велопробег-4

Спасатели возложили цветы в память о погибших в годы войны, а также высадили аллею деревьев. Весь маршрут составил более 40 километров. Финишировали на базах отдыха. Гостей ожидала активная программа – спортивные игры и состязания. Маленькие участники смогли повторить правила безопасности.

# Год исторической памяти # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как сжигали окрестности Минска в Великую Отечественную? В Ивенце показали протоколы допросов выживших жителей
30 мая 2022 14:25

Как сжигали окрестности Минска в Великую Отечественную? В Ивенце показали протоколы допросов выживших жителей

Двор космического масштаба. В Жодино появился мурал Гагарина
30 мая 2022 14:20

Двор космического масштаба. В Жодино появился мурал Гагарина

Начался сезон миграции. В районе станции Сосновый Бор пассажиры детской железной дороги заметили лося
30 мая 2022 14:00

Начался сезон миграции. В районе станции Сосновый Бор пассажиры детской железной дороги заметили лося