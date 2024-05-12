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Введёт ли НАТО свои войска в Украину? Андрей Манойло объяснил, возможно ли это

12 мая 2024 19:10
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Новый уровень эскалации вокруг Украины, подготовка НАТО к прямому вмешательству и реакция на происходящее Союзного государства. Самые заметные политические события мира обсудили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Введёт ли НАТО свои войска в Украину? Андрей Манойло объяснил, возможно ли это-1

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, член научного совета при Совете безопасности Российской Федерации:
Моя уверенность в том, что они не готовы вводить натовские подразделения, не отдельных каких-нибудь бандитов, объединенные диверсионные формирования, а именно подразделения НАТО в Украину, базируется на самом характере заявлений, которые делают сейчас и натовские различные вояки, и лидеры западных государств. Во-первых, если собираются ввязаться в драку, никогда так громко об этом не заявляют. То есть те, кто на всех телевизионных каналах кричит о том, что сейчас мы введем свои войска в Украину и тогда русским мало не покажется, скорее всего, делать это не собираются. Если готовится какой-нибудь удар, наоборот, будет соблюдаться тишина, в том числе и в эфире. Этот удар будет внезапный. Это во-первых. Если они размахивают руками, это означает, что как минимум сейчас, в данной точке, они не готовы перейти к серьезным действиям.

Во-вторых, здесь ситуация такая: если, допустим, Запад всерьез рассматривает ввод на территорию Украины своих войск, тогда где та точка, тот момент, когда имеет смысл их вводить? Их будут вводить, если фронт украинский посыплется и наши войска пойдут в наступление, например, на Харьков, для того чтобы там кого-то спасти. Да нет конечно! Потому что если фронт рассыпется, то бросать туда натовские подразделения, даже если они хорошо оснащены, это бросать на убой. Их сомнут. Вводить войска они могут только в том случае, если у украинских подразделений, которые и так вовлечены в вооруженные противоборства, если у них будет какой-то успех. Вот тогда в развитие этого успеха. Сейчас не та точка, когда можно рисковать своими войсками.

Ну и третий момент. Дело в том, что фронт украинский действительно скоро посыплется. Похоже, что началось наше наступление на Харьков (российских войск). Если он начнет сыпаться, у украинской стороны огромное количество проблем на самых разных участках фронта сейчас, очень сложная ситуация, то как заставить те остатки украинских войск стоять на позициях и умирать ради Зеленского, чтобы они не бежали? Вот этой самой надеждой – продержитесь еще денек, а завтра НАТО введет войска и всех вас спасет.

Введёт ли НАТО свои войска в Украину? Андрей Манойло объяснил, возможно ли это-4

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# Международная политика # общество # Андрей Манойло

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