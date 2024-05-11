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Украину поделят за долги – есть ли шанс сохранить страну? Смотрите в «САСС уполномочен заявить»

11 мая 2024 14:58
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Новый уровень эскалации вокруг Украины, подготовка НАТО к прямому вмешательству и реакция на происходящее Союзного государства.

Украину поделят за долги – есть ли шанс сохранить страну? Смотрите в «САСС уполномочен заявить»-1

Искандер Хисамов, главный редактор издания «Украина.ру»:
Они ищут слабые места в нашей технологической обороне и хотят, чтобы мы либо испугались, либо задергались.

Украину поделят за долги – есть ли шанс сохранить страну? Смотрите в «САСС уполномочен заявить»-4

Хаким Джеффрис, лидер демократов в Палате представителей Конгресса США:
Америке придется вмешаться в конфликт не только с нашими деньгами, но и с нашими военнослужащими.

Украину поделят за долги – есть ли шанс сохранить страну? Смотрите в «САСС уполномочен заявить»-7

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, член научного совета при Совете безопасности Российской Федерации:
Если собираются ввязаться в драку, никогда так громко об этом не заявляют.

Украину поделят за долги – есть ли шанс сохранить страну? Смотрите в «САСС уполномочен заявить»-10

Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, кандидат экономических наук, участник движения «Другая Украина»:
Они понимают только язык силы. Вот ее надо и демонстрировать.

Украину поделят за долги – есть ли шанс сохранить страну? Смотрите в «САСС уполномочен заявить»-13

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Любая агрессия – и ответ будет мгновенный!

Украину поделят за долги – есть ли шанс сохранить страну? Смотрите в «САСС уполномочен заявить»-16

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам:
Ни на кого Беларусь и Россия нападать не собираются. Это исключительно сдерживающий фактор для того, чтобы агрессор не пришел на нашу землю.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 12 мая, в 22:00.

# Международная политика # общество # Искандер Хисамов # Андрей Манойло # Александр Лукашенко # Сергей Рачков

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