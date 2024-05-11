Украину поделят за долги – есть ли шанс сохранить страну? Смотрите в «САСС уполномочен заявить»

Новый уровень эскалации вокруг Украины, подготовка НАТО к прямому вмешательству и реакция на происходящее Союзного государства.
Новый уровень эскалации вокруг Украины, подготовка НАТО к прямому вмешательству и реакция на происходящее Союзного государства.
Искандер Хисамов, главный редактор издания «Украина.ру»:
Они ищут слабые места в нашей технологической обороне и хотят, чтобы мы либо испугались, либо задергались.
Хаким Джеффрис, лидер демократов в Палате представителей Конгресса США:
Америке придется вмешаться в конфликт не только с нашими деньгами, но и с нашими военнослужащими.
Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, член научного совета при Совете безопасности Российской Федерации:
Если собираются ввязаться в драку, никогда так громко об этом не заявляют.
Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, кандидат экономических наук, участник движения «Другая Украина»:
Они понимают только язык силы. Вот ее надо и демонстрировать.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Любая агрессия – и ответ будет мгновенный!
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам:
Ни на кого Беларусь и Россия нападать не собираются. Это исключительно сдерживающий фактор для того, чтобы агрессор не пришел на нашу землю.
«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 12 мая, в 22:00.