Украину поделят за долги – есть ли шанс сохранить страну? Смотрите в «САСС уполномочен заявить»

Новый уровень эскалации вокруг Украины, подготовка НАТО к прямому вмешательству и реакция на происходящее Союзного государства.

Искандер Хисамов, главный редактор издания «Украина.ру»:

Они ищут слабые места в нашей технологической обороне и хотят, чтобы мы либо испугались, либо задергались.

Хаким Джеффрис, лидер демократов в Палате представителей Конгресса США:

Америке придется вмешаться в конфликт не только с нашими деньгами, но и с нашими военнослужащими.

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, член научного совета при Совете безопасности Российской Федерации:

Если собираются ввязаться в драку, никогда так громко об этом не заявляют.

Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, кандидат экономических наук, участник движения «Другая Украина»:

Они понимают только язык силы. Вот ее надо и демонстрировать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Любая агрессия – и ответ будет мгновенный!