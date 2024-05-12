Прямой эфир

Дудчак: о каких переговорах с Украиной может идти речь, если она просто доска в шахматной партии?

12 мая 2024 19:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новый уровень эскалации вокруг Украины, подготовка НАТО к прямому вмешательству и реакция на происходящее Союзного государства. Самые заметные политические события мира обсудили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Дудчак: о каких переговорах с Украиной может идти речь, если она просто доска в шахматной партии?-1

Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, кандидат экономических наук, участник движения «Другая Украина»:
О каких переговорах с Украиной может идти речь, если Украина – просто доска в этой шахматной партии? Мнение доски никому не интересно. Это даже не фигура и тем более не игрок. Вообще, переговоры желательно было бы вести после установления контроля над территорией, но это мечты. Естественно, переговоры могут быть с Вашингтоном, да и то, какие с ними могут быть переговоры, если они столько раз обманывали? Как все эти лидеры неоднократно признавались сами, представители европейских государств, участвующие в «Минских переговорах». Они говорили откровенно: мы специально тянули время. Поэтому очень сложно. Они понимают только язык силы. И как это ни печально, силу и надо демонстрировать, с этой позиции вести с ними переговоры.

Читайте также:

Рачков: Польша нагнетает напряжение в регионе, чтобы получать выгоды для себя

Украину поделят за долги – есть ли шанс сохранить страну?

Введет ли НАТО свои войска в Украину? Андрей Манойло объяснил, возможно ли это

# Международная политика # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Юлия Быкова поздравила белорусов с праздником в прямом эфире
12 мая 2024 19:39

Юлия Быкова поздравила белорусов с праздником в прямом эфире

Карпенков: они осознают свои задачи! Присяга во внутренних войсках Беларуси: как это было?
12 мая 2024 19:34

Карпенков: они осознают свои задачи! Присяга во внутренних войсках Беларуси: как это было?

Школьников выводили на протест для массовости! Украинка рассказала, почему переехала в Беларусь
12 мая 2024 19:33

Школьников выводили на протест для массовости! Украинка рассказала, почему переехала в Беларусь

«Опасно возвращаться в США» – как живёт в Беларуси сбежавший после штурма Капитолия американец
12 мая 2024 19:33

«Опасно возвращаться в США» – как живёт в Беларуси сбежавший после штурма Капитолия американец

Введёт ли НАТО свои войска в Украину? Андрей Манойло объяснил, возможно ли это
12 мая 2024 19:10

Введёт ли НАТО свои войска в Украину? Андрей Манойло объяснил, возможно ли это

Молодёжь выбирает флаг, герб и гимн. Как государственную символику чествовали в Минске
12 мая 2024 18:58

Молодёжь выбирает флаг, герб и гимн. Как государственную символику чествовали в Минске

Президент выразил соболезнования родным и близким народного артиста Беларуси Василия Ковальчука
12 мая 2024 18:45

Президент выразил соболезнования родным и близким народного артиста Беларуси Василия Ковальчука

Лукашенко: в переходные эпохи люди часто отказываются от символов, но это не наш путь
12 мая 2024 18:10

Лукашенко: в переходные эпохи люди часто отказываются от символов, но это не наш путь

Президент – молодёжи: вы принимаете эстафету в деле сохранения и укрепления государственности
12 мая 2024 18:07

Президент – молодёжи: вы принимаете эстафету в деле сохранения и укрепления государственности

Какие секреты Польши может раскрыть Томаш Шмидт – первое телеинтервью с польским диссидентом
12 мая 2024 18:07

Какие секреты Польши может раскрыть Томаш Шмидт – первое телеинтервью с польским диссидентом

«Работать в своём районе». Разбирались в преимуществах целевого поступления
12 мая 2024 17:34

«Работать в своём районе». Разбирались в преимуществах целевого поступления

В 2024-м ЕАЭС исполняется 10 лет. Как появился союз и какие у него перспективы?
12 мая 2024 17:33

В 2024-м ЕАЭС исполняется 10 лет. Как появился союз и какие у него перспективы?