Дудчак: о каких переговорах с Украиной может идти речь, если она просто доска в шахматной партии?

Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, кандидат экономических наук, участник движения «Другая Украина»:

О каких переговорах с Украиной может идти речь, если Украина – просто доска в этой шахматной партии? Мнение доски никому не интересно. Это даже не фигура и тем более не игрок. Вообще, переговоры желательно было бы вести после установления контроля над территорией, но это мечты. Естественно, переговоры могут быть с Вашингтоном, да и то, какие с ними могут быть переговоры, если они столько раз обманывали? Как все эти лидеры неоднократно признавались сами, представители европейских государств, участвующие в «Минских переговорах». Они говорили откровенно: мы специально тянули время. Поэтому очень сложно. Они понимают только язык силы. И как это ни печально, силу и надо демонстрировать, с этой позиции вести с ними переговоры.

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