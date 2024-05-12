Дудчак: о каких переговорах с Украиной может идти речь, если она просто доска в шахматной партии?

Новый уровень эскалации вокруг Украины, подготовка НАТО к прямому вмешательству и реакция на происходящее Союзного государства. Самые заметные политические события мира обсудили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Новый уровень эскалации вокруг Украины, подготовка НАТО к прямому вмешательству и реакция на происходящее Союзного государства. Самые заметные политические события мира обсудили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, кандидат экономических наук, участник движения «Другая Украина»:
О каких переговорах с Украиной может идти речь, если Украина – просто доска в этой шахматной партии? Мнение доски никому не интересно. Это даже не фигура и тем более не игрок. Вообще, переговоры желательно было бы вести после установления контроля над территорией, но это мечты. Естественно, переговоры могут быть с Вашингтоном, да и то, какие с ними могут быть переговоры, если они столько раз обманывали? Как все эти лидеры неоднократно признавались сами, представители европейских государств, участвующие в «Минских переговорах». Они говорили откровенно: мы специально тянули время. Поэтому очень сложно. Они понимают только язык силы. И как это ни печально, силу и надо демонстрировать, с этой позиции вести с ними переговоры.
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