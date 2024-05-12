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Молодёжь выбирает флаг, герб и гимн. Как государственную символику чествовали в Минске

12 мая 2024 18:58
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В четверг, мы отмечали День Победы. Для нас этот праздник, даже спустя без малого 80 лет, не то что не потерялся в череде событий и дат, а приобрел новые смыслы. 9 Мая Президент четко дал понять, что для нас сегодня важно и на что мы готовы, если придется защищать свою землю вновь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Молодёжь выбирает флаг, герб и гимн. Как государственную символику чествовали в Минске-1

Зрелая часть белорусского общества выросла, равняясь на другой флаг, но наш символ суверенного развития не противовес былым завоевания, да и наша страна никогда не ориентируется на новый тренд политической культуры отмены. Наоборот, еще более яркими красками наш флаг отражает знамя Победы.

Молодёжь выбирает флаг, герб и гимн. Как государственную символику чествовали в Минске-4

Алексей Сокол, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси:
А с флагом СССР, флагом Победы? 9 Мая праздновали, какой флаг был? Был наш государственный и флаг Победы. Поэтому это символично, значимо, и мы, коммунисты, будем всячески отстаивать государственные атрибуты. Потому что это все-таки символы. Флаг, герб и гимн – это символ нашей независимости и суверенитета. Это с то, с чем мы должны идти в общество. Это посыл, и это действительно нас отличает от многих-многих других государств.

Наши госсимволы это не какие-то тотемные животные сановных родов. Наши госсимволы вмещают философию всего народа и ориентиры глубинного белорусского общества. Госсимволы – это не сочетание цветов и узоров. Это отражение смыслов.

Молодёжь выбирает флаг, герб и гимн. Как государственную символику чествовали в Минске-7

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В гибридной войне всегда борьба начинается со смыслов, идеалов, символов. Поэтому сегодня мы видим, как нам долго пытались навязать (и в 2020 году это все наблюдали) чуждые нам символы, бчбшную тряпку, которая мы знаем, с чем связана – с историей уничтожения 3 миллионов белорусов. Мы видим, к сожалению, как это удалось сделать в других государствах и что с ними происходит. Те государства фактически потеряли свой суверенитет и независимость.

Молодёжь выбирает флаг, герб и гимн. Как государственную символику чествовали в Минске-10

Что называет, в буквальном смысле Президент в критические моменты всегда отстаивал знамя Родины. И политически (тогда зарождалось ВНС), и даже с оружием в руках.

Молодёжь выбирает флаг, герб и гимн. Как государственную символику чествовали в Минске-13

Открытие площади Госсимволов – это символическая точка формирования белорусской независимости. Сегодняшнее торжество уже элемент общественно-политической традиции Беларуси. Скептик пробурчит: официоз. Да, и это правильно. Но еще здесь те, кто не только по приглашению, здесь те, кто по велению сердца. Приезжают отрядами, компаниями, семьями.

Молодёжь выбирает флаг, герб и гимн. Как государственную символику чествовали в Минске-16

Мы сегодня неимоверно счастливы принимать здесь участие, потому что это важный праздник для нашей страны, для каждого белоруса. Потому что, сохраняя историю, традиции, мы сохраним то, что у нас есть, и приумножим это.

Это в самом сердце, потому что государственная символика – это то, что идет от души, то, что поддерживает нас, молодежь, и заставляет двигаться вперед к своим целям.

Быть белорусом это быть единым и не забывать, что мы все белорусы, мы едины. В такой важный день почитать государственную символику, совершаются под ней какие-то новые открытия. И прославлять нашу страну на мировом уровне также.

Молодёжь выбирает флаг, герб и гимн. Как государственную символику чествовали в Минске-19

Быть белорусом – это прежде всего любить и уважать свою страну и ценить то, что нам дано.

Молодёжь выбирает флаг, герб и гимн. Как государственную символику чествовали в Минске-22

– О флаге я знаю.
– А что?
– Красный – это знак силы.

Молодёжь выбирает флаг, герб и гимн. Как государственную символику чествовали в Минске-25

Родина – это как мама. Потому что, если мы уедем в другой город, мы себя не будем чувствовать так, как на своей Родине. Нам там будет чего-то не хватать. А на своей Родине мы себя чувствуем как дома, как будто с мамой родной.

Политическая философия Президента на этапе становления современной государственности вмещалась в понятный нарратив: не с правыми и не с левыми, а с белорусским народам. Нынешняя мысль государственного устройства (без оглядки на глобальные центры сил) – развитие белорусоцентричности. В условиях диктатуры глобализма флаг – это больше, чем символ определенного государства. Это наша мировоззренческая позиция.

Молодёжь выбирает флаг, герб и гимн. Как государственную символику чествовали в Минске-28

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания:
Это что-то незыблемое. Это тот якорь, который удерживает нас в рамках нашего государства. Это та символика, которая позволяет определить «свой – чужой». И самое главное – определить нашу Родину. Мы – часть этой Родины, мы – часть нашей страны, часть нашего народа.

Молодёжь выбирает флаг, герб и гимн. Как государственную символику чествовали в Минске-31

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Символика определяет и мировоззрение, и будущее направление движения для общества и государства. Здесь, на площади герба и флага, более 5 тысяч белорусов, представители разных возрастов, профессий и регионов. Весьма символично, что под этим флагом не только государственные нарративы, но именно цвета белорусской государственности в сердцах каждого из нас.

Молодёжь выбирает флаг, герб и гимн. Как государственную символику чествовали в Минске-34

В самый переломный момент флаг стал маяком правильного движения. Белорусы пошли за цветами жизни, а не шлейфом предательства и смерти страны. Вместо фейковых свобод и тупиковых идей мы выбрали нашу действительность.

Молодёжь выбирает флаг, герб и гимн. Как государственную символику чествовали в Минске-37

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Скоро в школах пройдут торжественные линейки. Под звуки гимна десятки тысяч выпускников сделают первые шаги в самостоятельную жизнь. У аграриев завершилась посевная, а впереди – уборочная кампания, во время которой на поля выйдут тысячи белорусских комбайнов. Под родным флагом аграрии совершат свой трудовой подвиг. Сотни пар готовятся вступить в законный брак – гербовая печать скрепит клятвы любви и верности новых семей (Подробнее здесь).

А молодежь выбирает флаг, герб и гимн. Достаточно открыть социальные сети, все расцвели от обилия фото и видео на красно-зеленом фоне. Не это ли и расцвет патриотизма, и уважения к нашим символам, а значит, к себе. Под сенью знамени Родины всегда уютно.

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# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Сергей Клишевич # Николай Бузин

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