В четверг, мы отмечали День Победы. Для нас этот праздник, даже спустя без малого 80 лет, не то что не потерялся в череде событий и дат, а приобрел новые смыслы. 9 Мая Президент четко дал понять, что для нас сегодня важно и на что мы готовы, если придется защищать свою землю вновь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Зрелая часть белорусского общества выросла, равняясь на другой флаг, но наш символ суверенного развития не противовес былым завоевания, да и наша страна никогда не ориентируется на новый тренд политической культуры отмены. Наоборот, еще более яркими красками наш флаг отражает знамя Победы.

Алексей Сокол, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси:

А с флагом СССР, флагом Победы? 9 Мая праздновали, какой флаг был? Был наш государственный и флаг Победы. Поэтому это символично, значимо, и мы, коммунисты, будем всячески отстаивать государственные атрибуты. Потому что это все-таки символы. Флаг, герб и гимн – это символ нашей независимости и суверенитета. Это с то, с чем мы должны идти в общество. Это посыл, и это действительно нас отличает от многих-многих других государств. Наши госсимволы это не какие-то тотемные животные сановных родов. Наши госсимволы вмещают философию всего народа и ориентиры глубинного белорусского общества. Госсимволы – это не сочетание цветов и узоров. Это отражение смыслов.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В гибридной войне всегда борьба начинается со смыслов, идеалов, символов. Поэтому сегодня мы видим, как нам долго пытались навязать (и в 2020 году это все наблюдали) чуждые нам символы, бчбшную тряпку, которая мы знаем, с чем связана – с историей уничтожения 3 миллионов белорусов. Мы видим, к сожалению, как это удалось сделать в других государствах и что с ними происходит. Те государства фактически потеряли свой суверенитет и независимость.

Что называет, в буквальном смысле Президент в критические моменты всегда отстаивал знамя Родины. И политически (тогда зарождалось ВНС), и даже с оружием в руках.

Открытие площади Госсимволов – это символическая точка формирования белорусской независимости. Сегодняшнее торжество уже элемент общественно-политической традиции Беларуси. Скептик пробурчит: официоз. Да, и это правильно. Но еще здесь те, кто не только по приглашению, здесь те, кто по велению сердца. Приезжают отрядами, компаниями, семьями.

Мы сегодня неимоверно счастливы принимать здесь участие, потому что это важный праздник для нашей страны, для каждого белоруса. Потому что, сохраняя историю, традиции, мы сохраним то, что у нас есть, и приумножим это. Это в самом сердце, потому что государственная символика – это то, что идет от души, то, что поддерживает нас, молодежь, и заставляет двигаться вперед к своим целям. Быть белорусом это быть единым и не забывать, что мы все белорусы, мы едины. В такой важный день почитать государственную символику, совершаются под ней какие-то новые открытия. И прославлять нашу страну на мировом уровне также.

Быть белорусом – это прежде всего любить и уважать свою страну и ценить то, что нам дано.

– О флаге я знаю.

– А что?

– Красный – это знак силы.

Родина – это как мама. Потому что, если мы уедем в другой город, мы себя не будем чувствовать так, как на своей Родине. Нам там будет чего-то не хватать. А на своей Родине мы себя чувствуем как дома, как будто с мамой родной. Политическая философия Президента на этапе становления современной государственности вмещалась в понятный нарратив: не с правыми и не с левыми, а с белорусским народам. Нынешняя мысль государственного устройства (без оглядки на глобальные центры сил) – развитие белорусоцентричности. В условиях диктатуры глобализма флаг – это больше, чем символ определенного государства. Это наша мировоззренческая позиция.

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания:

Это что-то незыблемое. Это тот якорь, который удерживает нас в рамках нашего государства. Это та символика, которая позволяет определить «свой – чужой». И самое главное – определить нашу Родину. Мы – часть этой Родины, мы – часть нашей страны, часть нашего народа.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Символика определяет и мировоззрение, и будущее направление движения для общества и государства. Здесь, на площади герба и флага, более 5 тысяч белорусов, представители разных возрастов, профессий и регионов. Весьма символично, что под этим флагом не только государственные нарративы, но именно цвета белорусской государственности в сердцах каждого из нас.