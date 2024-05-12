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Рачков: Польша нагнетает напряжение в регионе, чтобы получать выгоды для себя

12 мая 2024 19:17
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Новый уровень эскалации вокруг Украины, подготовка НАТО к прямому вмешательству и реакция на происходящее Союзного государства. Самые заметные политические события мира обсудили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Рачков: Польша нагнетает напряжение в регионе, чтобы получать выгоды для себя-1

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам:
Я еще раз подчеркну: то, что сказал Президент Республики Беларусь, что проверка использования нестратегического ядерного оружия носит исключительно оборонительный характер. Ни на кого Беларусь и Россия нападать не собираются. Это исключительно сдерживающий фактор для того, чтобы агрессор не пришел на нашу землю. Ну а то, что в соседних странах рассматривают как устрашение эти действия Республики Беларусь, видимо, они должны задать себе вопрос: почему они уже не первый месяц проводят очень серьезные военные учения у границ Республики Беларусь и Союзного государства, где сосредоточено более 90 тысяч военнослужащих, используется не оборонительное, а наступательное вооружение?

А Польша уже привыкла находиться под зонтиком США, апеллировать к США для того, чтобы еще больше нагнетать напряжение в нашем регионе и получать выгоды для себя. Прежде всего получать выгоды для себя. Поэтому я думаю, что расшифровываются эти все просьбы, крики и даже определенные вопли, которые мы слышим, очень легко. Это интересы польской стороны.

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# Международная политика # Сергей Рачков

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