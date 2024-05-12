Рачков: Польша нагнетает напряжение в регионе, чтобы получать выгоды для себя

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам:

Я еще раз подчеркну: то, что сказал Президент Республики Беларусь, что проверка использования нестратегического ядерного оружия носит исключительно оборонительный характер. Ни на кого Беларусь и Россия нападать не собираются. Это исключительно сдерживающий фактор для того, чтобы агрессор не пришел на нашу землю. Ну а то, что в соседних странах рассматривают как устрашение эти действия Республики Беларусь, видимо, они должны задать себе вопрос: почему они уже не первый месяц проводят очень серьезные военные учения у границ Республики Беларусь и Союзного государства, где сосредоточено более 90 тысяч военнослужащих, используется не оборонительное, а наступательное вооружение?

А Польша уже привыкла находиться под зонтиком США, апеллировать к США для того, чтобы еще больше нагнетать напряжение в нашем регионе и получать выгоды для себя. Прежде всего получать выгоды для себя. Поэтому я думаю, что расшифровываются эти все просьбы, крики и даже определенные вопли, которые мы слышим, очень легко. Это интересы польской стороны.

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