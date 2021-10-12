«Не хуже европейских». Депутаты проверили, как работает система регистрации сельхозживотных

Новости Беларуси. Депутаты Постоянной комиссии Палаты представителей по аграрной политике провели 12 октября выездное заседание в Березовском районе. Его задачей стала проверка того, как законы работают на практике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключевой темой дня стали вопросы определения эффективных способов контроля безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов животного происхождения. В связи с расширением перечня объектов идентификации особое внимание сегодня важно уделить формированию и использованию государственной информационной системы в области регистрации сельскохозяйственных животных.

Закон об идентификации, принятый в 2015 году, доказал свою эффективность. Сегодня он позволяет продавать нашу продукцию на европейских и евразийских рынках. Депутаты ознакомились с итогами работы по отмеченным вопросам ряда сельскохозяйственных организаций.

Александр Левчук, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы собрались, чтобы все нюансы рассмотреть с практической точки зрения. Потому что в законе все не пропишешь. На данный момент могу немножко сказать, что возникли вопросы по птицеводству, именно исходя из мечения птицы, именно родительского стада. И вот на данный момент мы собрались здесь, чтобы можно было и поправить какие-то ТНП или нормативно правовые акты.

Николай Шевчук, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по аграрной политике:

Задача парламентариев не только принять закон, но и проследить, как он работает в жизни. Мы сегодня приехали на это предприятие, чтобы посмотреть, какие есть проблемы, работает закон или не работает, что еще можно доработать, может быть, внести что-то инструкциями. Покуда мы убедились, что закон работает не хуже европейских. Сегодня этот закон позволяет продавать нашу продукцию не только на европейских рынках, но и на евразийских рынках. Любой экспорт – пожалуйста. С нашим законом он сегодня работает и не создает проблемы производителям.