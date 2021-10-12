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Наталья Кочанова примет участие в Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге

12 октября 2021 17:40
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Новости Беларуси. Решение климатических проблем, развитие цифровизации, противодействие пандемии в современных условиях. И все это через призму женского взгляда. 13 октября в Санкт-Петербурге откроется масштабный международный форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова примет участие в Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге-1

Для обсуждения актуальной повестки он соберет женщин-парламентариев разных стран, авторитетных деятелей женского движения и благотворительных проектов. Беларусь также примет участие в межпарламентском диалоге, который станет центральным событием Евразийского форума. Нашу делегацию представит председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Так называемый международный клуб женщин обсудит не только актуальные вопросы международной повестки, но и роль прекрасного пола в ее реализации. На протяжении трех дней дискуссии разделят на пять тематических платформ. Запланировано более 300 мероприятий.

Впервые на Евразийском форуме для ООН разработают рекомендации мер по поддержке женщин.

# Международная политика # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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