Наталья Кочанова примет участие в Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге

Новости Беларуси. Решение климатических проблем, развитие цифровизации, противодействие пандемии в современных условиях. И все это через призму женского взгляда. 13 октября в Санкт-Петербурге откроется масштабный международный форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для обсуждения актуальной повестки он соберет женщин-парламентариев разных стран, авторитетных деятелей женского движения и благотворительных проектов. Беларусь также примет участие в межпарламентском диалоге, который станет центральным событием Евразийского форума. Нашу делегацию представит председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Так называемый международный клуб женщин обсудит не только актуальные вопросы международной повестки, но и роль прекрасного пола в ее реализации. На протяжении трех дней дискуссии разделят на пять тематических платформ. Запланировано более 300 мероприятий.