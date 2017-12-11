Прощание с актером Иваном Мацкевичем пройдет 12 декабря

Новости Беларуси. Ушел из жизни заслуженный артист Беларуси – Иван Мацкевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мастеру сцены было 70. Более 20 лет он служил Русскому театру имени Горького, где и сообщили печальную новость.

«Говорят, что можно бесконечно смотреть на огонь, воду и облака. Я думаю, что можно бесконечно слушать детский смех». Иван Мацкевич о семье, профессии и ролях здесь .

Мацкевич был не только артистом театра, но и успешно снимался в кино. За свою карьеру он сыграл более 130 ролей в фильмах и сериалах. В Горьковском актер исполнял главную роль в одном из самых известных спектаклей – «Пане Коханку».

Прощание с Иваном Мацкевичем пройдет 12 декабря. Провожать в последний путь актера будут со сцены. Гражданская панихида начнется в полдень.