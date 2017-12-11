Присоединение Новодворцев и пешеходная улица по типу Арбата: что будет в новом генплане Слуцка

Новости Беларуси. Генеральный план Слуцка вынесли на общественное обсуждение. По мнению архитекторов, город прирастет территорией за счет присоединения поселка Новодворцы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Появится новый микрорайон, в котором предусмотрено возведение 300 тысяч квадратных метров жилья. Кроме того, в городе построят мотобольный стадион, зоны отдыха и пешеходную улицу по типу московского Арбата. Разгрузят центральную магистраль.

Алена Ярошевич, главный архитектор отдела архитектуры и строительства Слуцкого райисполкома:

Сохраняется радиально-кольцевая сеть улиц. Для того, чтобы снизить транспортную нагрузку на центральную часть города, разработчики дали нам такое проектное предложение – сделать дублирующие улицы.