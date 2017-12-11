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Присоединение Новодворцев и пешеходная улица по типу Арбата: что будет в новом генплане Слуцка

11 декабря 2017 15:44
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Новости Беларуси. Генеральный план Слуцка вынесли на общественное обсуждение. По мнению архитекторов, город прирастет территорией за счет присоединения поселка Новодворцы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Появится новый микрорайон, в котором предусмотрено возведение 300 тысяч квадратных метров жилья. Кроме того, в городе построят мотобольный стадион, зоны отдыха и пешеходную улицу по типу московского Арбата. Разгрузят центральную магистраль.

Присоединение Новодворцев и пешеходная улица по типу Арбата: что будет в новом генплане Слуцка-1

Алена Ярошевич, главный архитектор отдела архитектуры и строительства Слуцкого райисполкома:
Сохраняется радиально-кольцевая сеть улиц. Для того, чтобы снизить транспортную нагрузку на центральную часть города, разработчики дали нам такое проектное предложение – сделать дублирующие улицы.

Присоединение Новодворцев и пешеходная улица по типу Арбата: что будет в новом генплане Слуцка-4

Позаботятся и об экологии: консервный завод и маслосырбазу переедет за город. Благоустроить пойму и берег Случи, а по всему периметру райцентра создадут зеленые зоны общей площадью 230 гектаров. Новый генплан Слуцка реализуют постепенно – до 2030 года.

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства # Фотофакт # Алена Ярошевич

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