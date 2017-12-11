Энергоснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Беларуси

Новости Беларуси. Испытание снегом прошла энергосистема Беларуси. Больше всего пострадал юг страны – Лунинецкий и Пинский районы. Там из-за налипания снега наблюдались перебои электроснабжения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщения об отключениях поступали на протяжении всего дня. За сутки из строя выходили больше двухсот трансформаторных подстанций. Без света на время стихии оставались 19 населенных пунктов, а также 10 ферм в двух районах. В последних электроснабжение было восстановлено оперативно – в течение одного часа.