Лукашенко о заготовке корма: если сделать всё как следует, получится корм со стопроцентной сохранностью

Мы должны делать свое! Такое поручение касательно производства новых машин для АПК сегодня, 8 августа, дал Президент во время рабочей поездки в Минскую область. Александр Лукашенко на примере одного из полей сельхозпредприятия «‎Озерицкий-Агро» проинспектировал ход уборки озимого рапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: скажу откровенно – крестьяне в этом году молодцы!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все знают, что рапс – это хорошо. Деньги. А не хотят, или не умеют, или учиться не хотят технологически возделывать. Ядвига Пилюк, заведующая отделом масличных культур НПЦ НАН Беларуси по земледелию:

Мы занимаем уже шестое место в мире по реализации масла.

– А кто-то говорит, пятое.

– Пускай пятое, шестое, бывает… Пусть так будет. Рапс – это белок. Мы используем животноводство и еще есть потребность, то есть нет предела.

– Какая культура после рапса лучше всего?

– Пшеница, конечно, показатель очень высокий. 120 может дать после рапса. Это пшеничный предшественник.

– Значит, те 350 или сколько мы тысяч гектаров высеваем, рапса возделаем.

– 370 и 48 еще ярового.

– Может кто-то когда-то до 400 дорастет, но нам надо миллион получить точно масласемян.

В развитие темы, Президенту показали, как законсервировали под пленку корм. Напомним, ранее Александр Лукашенко ставил задачу разработать дешевую, но качественную пленку.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

Там, где небольшие площади, там, где погодные явления, там, где надо заготовить корм близкий к исходному для того, чтобы сохранить в том числе молодняк, это надо делать. Александр Лукашенко:

То есть качество корма, если технологически правильно, с консервантом, как огурцы хозяйка готовит, она же там вносит определенную соль, еще чего-то, чтобы сохранить огурцы и хорошие были. Точно так и здесь. Если технологически сделать все как следует, получится идеальный, стопроцентная сохранность, хороший корм. Поэтому, если взять в целом все, качество там и так далее, то это дело хорошее. Более того, я премьер-министру поручил: ты разберись, крестьяне жалуются, что пленка дорогая и, как ты сказал, себестоимость этого рулона до 60 %. Разберись, почему так дорого пленка. Он мне какую-то отписку направил опять. Это ты ему подготовил, ты сделай дешевую пленку, чтобы он не сказал нам: пленка 60 %. Сделай 30-35 %. Но это даже при 60 % надо делать, потому что сохраним телят, сохраним корову, сохраним скотину и получим то, что надо.