Второй фестиваль циркового искусства пройдёт в Минске в 2019 году

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор Белорусского государственного цирка – Владимир Шабан.

Чем будете закрывать юбилейный цирковой сезон?

Владимир Шабан, директор Белорусского государственного цирка:

Закрывать будем сезон вторым фестивалем циркового искусства в Минске. Первый у нас был год назад, второй фестиваль будет в сентябре 2019 года. Мы уже к нему готовимся, это трудоёмкий процесс. В прошлом году было больше 300 заявок, а нужно выбрать всего 14, максимум 15.

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