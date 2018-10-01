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Второй фестиваль циркового искусства пройдёт в Минске в 2019 году

01 октября 2018 11:11
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор Белорусского государственного цирка – Владимир Шабан.

Чем будете закрывать юбилейный цирковой сезон?

Владимир Шабан, директор Белорусского государственного цирка:
Закрывать будем сезон вторым фестивалем циркового искусства в Минске. Первый у нас был год назад, второй фестиваль будет в сентябре 2019 года. Мы уже к нему готовимся, это трудоёмкий процесс. В прошлом году было больше 300 заявок, а нужно выбрать всего 14, максимум 15.

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# Цирк # общество # Владимир Шабан # Фотофакт # Цирк

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